Com gols marcados, Pedro e Estêvão se destacaram no amistoso da seleção brasileira contra a Índia - Dibyangshu Sarkar / AFP

Com gols marcados, Pedro e Estêvão se destacaram no amistoso da seleção brasileira contra a ÍndiaDibyangshu Sarkar / AFP

Publicado 03/10/2026 13:00

A seleção brasileira esteve longe de fazer uma grande exibição, mesmo diante da fraca Índia. O que não impediu a vitória sem muito esforço por 4 a 0, mesmo com muitas mudanças na equipe titular para o amistoso, em Calcutá, que serviu muito pouco para os jogadores mostrarem serviço diante da fragilidade do adversário.

Ainda assim, cabe destacar a boa atuação de Estêvão, destaque da partida. O atacante marcou seu primeiro gol desde que retornou após grave lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo. E ainda deu a assistência para Pedro mostrar seu faro de gol. Outro jogador do Flamengo , Samuel Lino também deixou sua marca duas vezes e deu o recado de que pode ser útil neste novo ciclo.

Também chamou a atenção a reação dos jogadores brasileiros nos gols. A comemoração fria e sem tanta vibração ajudou a resumir como foi encarada essa partida contra a Índia. E no fim, Vanderson parou no goleiro Singh Gill, que entrou no segundo tempo.

Gols sem esforço no primeiro tempo

Com sete mudanças em relação à vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o Brasil teve uma natural falta de entrosamento. Mas o que chamou a atenção foi a lentidão sem pressionar o adversário e o ritmo de treino, mesmo para muitos jogadores que tiveram a oportunidade de aparecer para Carlo Ancelotti, mas que sofreram com o forte calor.



Até o gol de Estêvão, aos 27 minutos em jogada individual ao puxar da direita para finalizar da entrada área e que contou com a falha do goleiro Singh Sandhu, a Seleção só havia levado perigo uma vez. Foi num chute de Vini Jr, aos oito, também em um lance solitário. Ou seja, a enorme dificuldade ofensiva dos outros amistosos também se fez presente.

A melhor jogada coletiva foi no segundo gol, em troca de passes que resultou no lançamento preciso de Estâvão para Pedro, que chutou e contou com nova colaboração do goleiro indiano para ampliar, aos 41. O centroavante do Flamengo ainda cabeceou uma bola na trave.

Segundo tempo de muitas observações na Seleção



Como esperado, Carlo Ancelotti começou a mexer já no intervalo, com cinco substituições. Entre elas, saiu Vini Jr e entrou Samuel Lino, que foi outro a mostrar serviço, ao marcar o terceiro gol, aos 12, em passe de letra de Pedro após roubada de bola de Douglas Luiz no ataque. Minutos antes, a Índia havia levado perigo pela primeira vez, em chute de Manvir, que Pedro Mourisco espalmou.

Outras quatro substituições na seleção brasileira. Pedro deu lugar a Estêvão, Marquinhos saiu para Jair Cunha, Arthur Dias a Mauro Júnior e Martinelli ganhou nova chance no lugar de Andrey Santos. No intervalo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Vanderson já haviam entrado para as saídas de Gabriel Bontempo, Danilo, Douglas Santos e Matheuzinho.

A verdade é que as muitas mudanças dos dois lados deixaram a partida ainda mais monótona e com poucas emoções, apesar de o time brasileiro ter apresentado mais dinâmica e velocidade. E assim, as poucas chances de gol ficaram ainda mais raras.

Os indianos chegaram perto de diminuir aos 18, mas Mauro Junior afastou a bola de Manvir que já tinha passado por Pedro Morisco. E no último lance, Samuel Lino fez boa jogada individual e passou por dois para completar a goleada, já nos acréscimos.