Pedro deve ganhar uma chance, enquanto Gabriel Magalhães será poupado em amistoso da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Pedro deve ganhar uma chance, enquanto Gabriel Magalhães será poupado em amistoso da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 02/10/2026 11:12 | Atualizado 02/10/2026 14:00

centroavante do Flamengo foi uma das oito modificações feitas por Carlo Ancelotti, que

A seleção brasileira pode ter Pedro como uma das muitas novidades na escalação para enfrentar a Índia, no sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá. Ofeitas por Carlo Ancelotti, que não considera o amistoso como teste para quem busca espaço

O último treino antes da partida teve também Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos e Estêvão como novidades, em relação à equipe titular em Brasil 4x2 Austrália. Apenas Bruno Guimarães, Danilo, Gabriel Bontempo e Vini Junior foram mantidos.

Provável escalação

Entretanto, ainda há uma dúvidaa. E é justamente Pedro, que durante a atividade deu lugar a Endrick. Ancelotti comparou os dois centroavantes.



"São bastante claras as diferenças. Endrick é um jovem com talento extraordinário, com muita qualidade, com muita força, com muita potência. Pedro é experiente, com muita técnica. Explicar as características do Pedro é bastante simples, é um jogador de futebol, que sabe jogar o futebol", analisou o técnico italiano.



Uma mudança por questão física é a saída de Bruno Guimarães, que passa por um controle de carga devido ao desgaste. Andrey Santos entra em seu lugar, para jogar ao lado de Danilo.



Independentemente da escalação de Ancelotti, a seleção brasileira terá um estreante em campo: Pedro Morisco já está certo de jogar. Outros jogadores que tiveram poucos minutos até agora também devem ter mais tempo em campo, como Arthur Dias, que será titular, e Breno Bidon, Samuel Lino e Martinelli, que começam na reserva.



A provável escalação do Brasil é: Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro (Endrick) e Vini Júnior.

"Para eles não é um teste. É uma oportunidade de mostrarem a qualidade que podem ter. Então precisam ter muita tranquilidade. O jogo pode sair bem, pode sair mal. Vamos dar a eles outras oportunidades", explicou o técnico.



Próximos jogos da seleção brasileira



- Índia, no sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá (IND) - amistoso



- Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), em Kallang (SGP) - amistoso



- Singapura, no dia 17 de novembro, às 7h (de Brasília), em Kallang (SGP) - amistoso