Bruno Guimarães recebeu uma homenagem nesta sexta-feira (2) por completar 50 jogos pela Seleção. O meio-campista atingiu a marca na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, na última terça (29), em amistoso realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane. Ele, inclusive, balançou a rede no confronto.
“Queria agradecer a todos. É uma marca muito importante para mim e para a minha família. Quando eu era adolescente, meu sonho era fazer um jogo pela Seleção e hoje estou completando 50. Estou feliz demais. Espero muito mais jogos e troféus por vir”, declarou o jogador.
O volante ganhou uma camisa comemorativa e foi parabenizado por toda a delegação, incluindo os jogadores e o técnico Carlo Ancelotti.
A estreia de Bruno Guimarães pela Amarelinha foi no dia 17 de novembro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, no Estádio Centenário, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com o passar do tempo, o meio-campista se tornou um dos pilares da seleção brasileira.
Copa do Mundo de 2026
No Mundial deste ano, Bruno Guimarães acumulou boas atuações e dividiu a vice-liderança do ranking de assistências: deu quatro passes para gol, ao lado de Messi (Argentina), Mbappé (França), Brahim Díaz (Marrocos) e Martin Odegaard (Noruega). O líder foi Olise (França), com sete.
No entanto, desperdiçou um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, que culminou na frustrante eliminação do Brasil nas oitavas de final. O erro aconteceu logo no começo da partida, quando ainda estava 0 a 0. Nyland defendeu a cobrança do meio-campista.
Com Bruno Guimarães, o próximo compromisso da Seleção será contra a Índia, neste sábado (3). A bola vai rolar às 11h (de Brasília), em Calcutá. Depois, a Amarelinha só voltará a campo em novembro, quando terá pela frente Japão e Singapura.
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