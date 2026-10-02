Cartaz em defesa de Cristiano Ronaldo critica Jorge JesusPatricia de Melo Moreira / AFP
Cartazes em Portugal apoiam CR7 e citam 'ego inflamado' de Jorge Jesus
Torcedor responsável pelos protestos falou em 'gratidão' a Cristiano Ronaldo, e afirmou que o Mister 'não esteve à altura' da situação
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Com show de De Bruyne, Bélgica vence Turquia na Liga das Naçõees
Meia brilha, faz dois gols e comanda a vitória dos belgas, que seguem na cola da líder França. Já os turcos vivem uma crise
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França domina, mas empata com a Itália na Liga das Nações
Seleção francesa abriu o placar com Olise, mas viu Bastoni deixar tudo igual; Donnarumma foi decisivo com grandes defesas em Paris
Técnico da Espanha exalta Yamal: 'Importante em qualquer momento'
De la Fuente não confirma escalação do atacante contra a República Tcheca e admite que todas as posições podem ter mudanças para o duelo
Conmebol multa Fluminense por confusão na Argentina pela Libertadores
Tricolor foi punido em R$ 130 mil por incidentes que começaram após o final da partida, quando torcedores argentinos invadiram o campo
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