Cartaz em defesa de Cristiano Ronaldo critica Jorge Jesus - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cartaz em defesa de Cristiano Ronaldo critica Jorge JesusPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 02/10/2026 19:32

Tensões entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus seguem sendo o assunto do momento em Portugal. Nesta sexta-feira (2), diferentes locais de Lisboa, capital do país europeu, amanheceram tomados por outdoors (grandes cartazes) em apoio ao astro. Neles, há também críticas direcionadas ao Mister e seu "ego inflamado". O autor do protesto abriu o jogo sobre suas motivações.

Ainda que as manifestações tenham acontecido em pontos diferentes, a mensagem foi a mesma. "Obrigado, Cristiano Ronaldo, por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão", diz trecho do cartaz, junto a foto de CR7.

Na outra metade da ilustração, a imagem do técnico foi colocada ao lado de críticas. "Jorge Jesus não esteve à altura. Falta de sensibilidade (na) gestão do ativo CR7. Tratar de forma errada um capitão. Ego inflamado", diz a arte, em tópicos.

Os cartazes foram expostos em três diferentes pontos. Um deles apareceu nos arredores do Estádio da Luz, casa do Benfica. Outro surgiu no caminho para o aeroporto de Lisboa. Um terceiro foi posto na Cidade do Futebol, complexo esportivo e sede da Federação Portuguesa de Futebol, onde a seleção costuma treinar, em Oeiras, no distrito da capital. Todos eles foram removidos pela Câmara Municipal de Oeiras, sob alegação de ausência de licenciamento.

As informações sobre os cartazes foram divulgadas pelo jornal português "A Bola", que entrevistou o responsável pelo feito. Fernando Maia, proprietário de uma empresa de outdoors, afirmou que ainda pretende colocar novo cartaz nas redondezas do Estádio do Dragão, casa do Porto, palco do próximo jogo da seleção portuguesa. Além disso, explicou as motivações das frases.

"O cartaz não pretende incendiar ninguém, não pretende criar mais polémica. Tem 70% de apoio a Cristiano Ronaldo, e 30% de crítica positiva e nada desrespeitosa a Jorge Jesus. Não conheço o Ronaldo, não conheço ninguém da equipa do Ronaldo, conheço-me a mim, e tenho uma coisa que se chama gratidão e não descartar as pessoas que foram úteis e que são úteis a Portugal", iniciou.

"Jorge Jesus foi só o veículo para isto ter acontecido, mas há mais culpados. Estamos a falar de um ativo que já deu muito a Portugal. Não podemos deixar de olhar para os 20 anos em que Cristiano Ronaldo esteve na Seleção e o que fez por Portugal. Jorge Jesus não soube estar à altura desta situação", completou Fernando Maia, responsável pelos cartazes.

