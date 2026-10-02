Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP
O episódio com Jesus, porém, está longe de ser o primeiro envolvendo Cristiano Ronaldo e um treinador. Ao longo de sua carreira, o português já protagonizou situações de tensão com nomes como José Mourinho, Rafa Benítez, Erik ten Hag e Fernando Santos.
José Mourinho
A relação ganhou novos capítulos quando ambos passaram a trabalhar no clube espanhol. Entre os motivos de discordância estavam questões táticas e as responsabilidades defensivas atribuídas a Cristiano Ronaldo.
Anos mais tarde, Luka Modric revelou detalhes de uma discussão acalorada entre os dois após uma partida da Copa do Rei. Segundo o meio-campista croata, Mourinho criticou Cristiano por não acompanhar a marcação de um adversário. O atacante teria respondido ao treinador, e o desentendimento continuou no vestiário, obrigando os companheiros a intervir para acalmar os ânimos.
Rafa Benítez
Em um treinamento, Cristiano demonstrou descontentamento depois que Benítez anulou um gol marcado pelo atacante. Também surgiram relatos de divergências envolvendo exercícios realizados durante os treinamentos e a forma como o português cobrava faltas.
Benítez, por outro lado, negou os rumores e também fez questão de minimizar qualquer problema na relação entre os dois. Além disso, ele afirmou publicamente que tinha uma relação "muito boa" com o atacante, a quem chegou a chamar de "o melhor do mundo".
Erik Ten Hag
A atitude resultou em uma punição ao jogador e aumentou a tensão na relação entre Cristiano e o técnico. Pouco tempo depois, o português também passou a criticar publicamente a condução do clube.
Em entrevista, Cristiano afirmou que o Manchester United precisava passar por "uma reformulação completa". O atacante também questionou as declarações de Ten Hag sobre as possibilidades de a equipe conquistar títulos importantes.
"Se você é o treinador do Manchester United, não pode dizer isso", afirmou Cristiano ao comentar uma declaração de Ten Hag sobre as chances do clube na Premier League e na Liga dos Campeões. A relação entre os dois, então, se deteriorou de vez. Cristiano deixou o Manchester United durante a temporada 2022/23, encerrando sua segunda passagem pelo clube.
Fernando Santos
Gonçalo Ramos assumiu a vaga e marcou três gols na vitória de Portugal por 6 a 1. Cristiano entrou durante a segunda etapa e voltou a ser utilizado como suplente nas quartas de final, contra Marrocos.
Portugal acabou eliminado após derrota por 1 a 0, e a relação entre jogador e treinador não voltou a ser a mesma. Posteriormente, Fernando Santos reconheceu que o relacionamento entre os dois havia se deteriorado depois do Mundial e que eles deixaram de se falar.
Jorge Jesus
Jesus havia planejado utilizar o atacante por aproximadamente 30 minutos, mas decidiu não fazer a substituição devido ao andamento da partida. Depois do jogo, o treinador explicou que a decisão havia sido de ordem técnica.
Na terça-feira, dia 27, Cristiano Ronaldo não participou do treinamento com os companheiros e retornou ao hotel, em meio ao aumento da tensão na concentração portuguesa. Posteriormente, jogador e treinador se reuniram e, segundo a imprensa portuguesa, a conversa teve um resultado positivo.
A situação parecia encaminhada para uma solução, mas voltou a ganhar força antes do duelo contra a Dinamarca. Durante a entrevista coletiva, Jorge Jesus afirmou que não havia problemas com Cristiano Ronaldo e que a situação estava solucionada desde o jantar da noite anterior.
Pouco depois da declaração do treinador, porém, Cristiano Ronaldo decidiu deixar a concentração da seleção portuguesa. O atacante também publicou um comunicado nas redes sociais e afirmou que, no momento adequado, revelaria aos portugueses a verdade sobre os motivos que o levaram a abandonar a equipe.
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