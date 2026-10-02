Jorge Jesus assumiu a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo de 2026Patricia de Melo Moreira / AFP
“O trabalho está começando a dar frutos, já se nota. Acho que fui muito claro e, por sorte, tudo vai bem. É assim que queremos continuar. O novo treinador nos ajuda muito e temos as ideias mais claras”, analisou o jogador, em entrevista depois do duelo.
“Sabemos exatamente onde está cada companheiro, tanto na defesa como no ataque. Estamos melhorando dia a dia, é todo um processo”, complementou.
Ele também mostrou estar feliz com o novo estilo de jogo, principalmente pela pressão alta: “Gosto muito de jogar assim, adapta-se perfeitamente ao meu estilo. Recuperamos muitas bolas em zonas perigosas, e recuperar bolas no meio-campo adversário sempre nos aproxima do gol e de criar perigo”.
Jorge Jesus foi contratado para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, soma três vitórias em três partidas. A seleção lidera o Grupo A4 da Liga das Nações, que tem Dinamarca, Noruega e País de Gales.
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“Tentamos nos concentrar no jogo e conseguimos. Acho que respondemos muito bem e parabenizo toda a equipe por isso. O espírito é incrível e, quando é assim, mesmo que as coisas não saiam bem tecnicamente, a vitória está sempre mais perto”, disse.
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