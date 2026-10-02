Jorge Jesus assumiu a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo de 2026Patricia de Melo Moreira / AFP

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Vitinha rasgou elogios a Jorge Jesus depois da vitória de Portugal por 4 a 2 sobre a Dinamarca, na última quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Liga das Nações. O meio-campista, que balançou a rede no confronto, destacou a organização da seleção sob o comando do técnico.
Leia mais: Goleiro do Real Madrid, Courtois exalta Raphinha: ‘Gosto muito dele’

“O trabalho está começando a dar frutos, já se nota. Acho que fui muito claro e, por sorte, tudo vai bem. É assim que queremos continuar. O novo treinador nos ajuda muito e temos as ideias mais claras”, analisou o jogador, em entrevista depois do duelo.

“Sabemos exatamente onde está cada companheiro, tanto na defesa como no ataque. Estamos melhorando dia a dia, é todo um processo”, complementou.

Ele também mostrou estar feliz com o novo estilo de jogo, principalmente pela pressão alta: “Gosto muito de jogar assim, adapta-se perfeitamente ao meu estilo. Recuperamos muitas bolas em zonas perigosas, e recuperar bolas no meio-campo adversário sempre nos aproxima do gol e de criar perigo”.
Leia mais: Dembélé minimiza polêmica com Mbappé: 'Não há problema nenhum'

Jorge Jesus foi contratado para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, soma três vitórias em três partidas. A seleção lidera o Grupo A4 da Liga das Nações, que tem Dinamarca, Noruega e País de Gales.

Polêmica com Cristiano Ronaldo

Vitinha ainda foi questionado sobre a recente polêmica entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Insatisfeito com o técnico, o astro deixou a concentração da seleção portuguesa nos últimos dias. O meio-campista, porém, não se envolveu muito no assunto.
Leia mais: Sergio Maurício rescinde contrato e deixa a Band após seis anos

“Tentamos nos concentrar no jogo e conseguimos. Acho que respondemos muito bem e parabenizo toda a equipe por isso. O espírito é incrível e, quando é assim, mesmo que as coisas não saiam bem tecnicamente, a vitória está sempre mais perto”, disse.