Jorge Jesus assumiu a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo de 2026 - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus assumiu a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo de 2026Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 02/10/2026 10:52

Vitinha rasgou elogios a Jorge Jesus depois da vitória de Portugal por 4 a 2 sobre a Dinamarca , na última quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Liga das Nações. O meio-campista, que balançou a rede no confronto, destacou a organização da seleção sob o comando do técnico.

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“O trabalho está começando a dar frutos, já se nota. Acho que fui muito claro e, por sorte, tudo vai bem. É assim que queremos continuar. O novo treinador nos ajuda muito e temos as ideias mais claras”, analisou o jogador, em entrevista depois do duelo.



“Sabemos exatamente onde está cada companheiro, tanto na defesa como no ataque. Estamos melhorando dia a dia, é todo um processo”, complementou.



Ele também mostrou estar feliz com o novo estilo de jogo, principalmente pela pressão alta: “Gosto muito de jogar assim, adapta-se perfeitamente ao meu estilo. Recuperamos muitas bolas em zonas perigosas, e recuperar bolas no meio-campo adversário sempre nos aproxima do gol e de criar perigo”. “O trabalho está começando a dar frutos, já se nota. Acho que fui muito claro e, por sorte, tudo vai bem. É assim que queremos continuar. O novo treinador nos ajuda muito e temos as ideias mais claras”, analisou o jogador, em entrevista depois do duelo.“Sabemos exatamente onde está cada companheiro, tanto na defesa como no ataque. Estamos melhorando dia a dia, é todo um processo”, complementou.Ele também mostrou estar feliz com o novo estilo de jogo, principalmente pela pressão alta: “Gosto muito de jogar assim, adapta-se perfeitamente ao meu estilo. Recuperamos muitas bolas em zonas perigosas, e recuperar bolas no meio-campo adversário sempre nos aproxima do gol e de criar perigo”.

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