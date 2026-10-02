A Ferrari de Charles Leclerc desbancou a Red Bull no 2º treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Depois de ver a escuderia rival dominar a primeira atividade com Max Verstappen, o piloto monegasco impôs um ritmo forte e terminou a última sessão do dia como o mais veloz estabelecendo o tempo de 1min37s528. Isack Hadjar e Lando Norris fecharam os três primeiros lugares, enquanto Gabriel Bortoleto finalizou em 12º.
A movimentação foi marcada por problemas para o brasileiro da equipe Audi. Ele teve dois incidentes na pista. Num deles, chegou a reclamar da postura do heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari) pelo rádio.
Ainda na primeira metade do treino, o britânico permaneceu na sua trajetória mais lento e Bortoleto foi obrigado a tirar o pé para evitar uma colisão. "Mas que p... esse cara tá fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando", esbravejou.
Logo depois, o problema foi com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, aparecer em seu caminho. O brasileiro foi obrigado a desviar para evitar uma aproximação arriscada, escapou na pista e teve de passar pela grama. Completando a jornada, restando pouco minutos para o fim da atividade, Bortoleto precisou parar por causa de uma quebra no câmbio.
O motivo do GP do Bahrein acontecer na Malásia
Diferentemente das temporadas anteriores, esta etapa do Mundial de Fórmula 1 está acontecendo no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, por causa do conflito no Oriente Médio que adiou a disputa. A corrida no Bahrein estava marcada para ocorrer no dia 12 de abril e precisou ser adiada em função da guerra entre Estados Unidos e Irã.
Após a realização dos dois treinos na pista, nesta sexta-feira, para o ajuste dos carros, os pilotos retomam os trabalhos no sábado ao circuito Internacional de Sepang, na Malásia.
O terceiro e último treino livre está marcado para acontecer na madrugada de sábado (1h30, horário de Brasília). Mais tarde, às 5h, vai ser realizado o classificatório para o Grande Prêmio do Bahrein. A corrida, válida pela 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 4h de domingo.