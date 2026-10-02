Hamilton atrapalha Gabriel Bortoleto, que perde a paciência - Reprodução de TV/Fórmula 1

Hamilton atrapalha Gabriel Bortoleto, que perde a paciênciaReprodução de TV/Fórmula 1

Publicado 02/10/2026 09:56

A Ferrari de Charles Leclerc desbancou a Red Bull no 2º treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Depois de ver a escuderia rival dominar a primeira atividade com Max Verstappen, o piloto monegasco impôs um ritmo forte e terminou a última sessão do dia como o mais veloz estabelecendo o tempo de 1min37s528. Isack Hadjar e Lando Norris fecharam os três primeiros lugares, enquanto Gabriel Bortoleto finalizou em 12º.

A movimentação foi marcada por problemas para o brasileiro da equipe Audi. Ele teve dois incidentes na pista. Num deles, chegou a reclamar da postura do heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari) pelo rádio.

Ainda na primeira metade do treino, o britânico permaneceu na sua trajetória mais lento e Bortoleto foi obrigado a tirar o pé para evitar uma colisão. "Mas que p... esse cara tá fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando", esbravejou.

Logo depois, o problema foi com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, aparecer em seu caminho. O brasileiro foi obrigado a desviar para evitar uma aproximação arriscada, escapou na pista e teve de passar pela grama. Completando a jornada, restando pouco minutos para o fim da atividade, Bortoleto precisou parar por causa de uma quebra no câmbio.

O motivo do GP do Bahrein acontecer na Malásia

Diferentemente das temporadas anteriores, esta etapa do Mundial de Fórmula 1 está acontecendo no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, por causa do conflito no Oriente Médio que adiou a disputa. A corrida no Bahrein estava marcada para ocorrer no dia 12 de abril e precisou ser adiada em função da guerra entre Estados Unidos e Irã.

Após a realização dos dois treinos na pista, nesta sexta-feira, para o ajuste dos carros, os pilotos retomam os trabalhos no sábado ao circuito Internacional de Sepang, na Malásia.

O terceiro e último treino livre está marcado para acontecer na madrugada de sábado (1h30, horário de Brasília). Mais tarde, às 5h, vai ser realizado o classificatório para o Grande Prêmio do Bahrein. A corrida, válida pela 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 4h de domingo.

Resultado do 2º treino livre

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min37s528

2º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min37s627

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min37s665

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min37s785

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min37s833

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min37s899

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min38s020

8º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min38s060

9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bullsl), 1min38s496

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min38s588

11º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min38s880

12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min39s051

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min39s109

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min39s361

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min39s478

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min39s706

17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min39s930

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min40s150

19º - Valteri Bottas (MEX/Cadillac), 1min40s186

20º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min40s221

21º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min40s938

22º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s391