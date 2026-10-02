Raoni teve alta após dar susto com mal súbito durante luta no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução)
O episódio causou grande preocupação entre os fãs de MMA. Após perder a consciência dentro do octógono, Raoni Barcelos precisou ser retirado de maca e encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar. Nos dias seguintes, entretanto, integrantes de sua equipe e o próprio lutador passaram a divulgar atualizações positivas sobre seu quadro, até a confirmação da alta.
Já fora do hospital e acompanhado da esposa e do filho, o peso-galo celebrou o fim do período de observação e aproveitou para agradecer o apoio recebido desde o incidente.
“De alta médica e com a minha família! Quero agradecer a todos pelo carinho, orações e vibrações positivas! Deus é a nossa vitória!”, escreveu Raoni, por meio da ferramenta "stories", do Instagram.
UFC destaca atendimento após o episódio
A permanência de Raoni no hospital ocorreu dentro dos protocolos de segurança adotados após o mal súbito. Antes da luta contra Rosas Jr., o brasileiro havia passado pelos exames médicos necessários para ser considerado apto a competir. Depois do incidente, a equipe responsável pelo atendimento agiu rapidamente para prestar os primeiros cuidados e encaminhá-lo para avaliação hospitalar.
Dana White também destacou a atuação dos profissionais envolvidos no atendimento ao brasileiro. O presidente do UFC ressaltou a importância da resposta rápida após o lutador apresentar o problema durante o combate, incluindo o transporte imediato de ambulância para uma unidade médica de Las Vegas.
Agora, com a alta hospitalar, Raoni Barcelos inicia uma nova etapa de recuperação ao lado da família. Aos 39 anos, o brasileiro ainda terá que passar por novas avaliações antes de qualquer definição sobre seu retorno às atividades competitivas, especialmente após o episódio que marcou sua participação no UFC Vegas 121.
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