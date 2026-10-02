Raoni teve alta após dar susto com mal súbito durante luta no UFC Vegas 121 - (Foto: Reprodução)

Raoni teve alta após dar susto com mal súbito durante luta no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução)

Publicado 02/10/2026 09:00

Raoni Barcelos recebeu alta hospitalar na madrugada da última quarta-feira (30), encerrando um período de aproximadamente cinco dias sob cuidados médicos em Las Vegas, nos Estados Unidos. O brasileiro permaneceu internado desde o último sábado (26), quando sofreu um mal súbito durante o quinto round da luta contra Raul Rosas Jr., na luta principal do UFC Vegas 121.



O episódio causou grande preocupação entre os fãs de MMA. Após perder a consciência dentro do octógono, Raoni Barcelos precisou ser retirado de maca e encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar. Nos dias seguintes, entretanto, integrantes de sua equipe e o próprio lutador passaram a divulgar atualizações positivas sobre seu quadro, até a confirmação da alta.



Já fora do hospital e acompanhado da esposa e do filho, o peso-galo celebrou o fim do período de observação e aproveitou para agradecer o apoio recebido desde o incidente.



“De alta médica e com a minha família! Quero agradecer a todos pelo carinho, orações e vibrações positivas! Deus é a nossa vitória!”, escreveu Raoni, por meio da ferramenta "stories", do Instagram.