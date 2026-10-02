Carlo Ancelotti em entrevista coletiva, em CalcutáRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti pediu que os jogadores entrem em campo com alegria no amistoso com a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá. O duelo será o último compromisso da Seleção nesta Data Fifa. Antes, a Amarelinha fez duas partidas contra a Austrália: empatou por 1 a 1, em Townsville, e venceu por 4 a 2, em Brisbane.
Leia mais: Marquinhos se surpreende com recepção na Índia: ‘Muito calorosa’
 
“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

“Às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, completou.
Leia mais: Gabriel Magalhães admite responsabilidade de ajudar novatos da Seleção

Ele também destacou que o momento conturbado é um incentivo neste começo de ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030: “Toda essa derrota, esse período difícil, é para nós uma motivação para criar uma nova geração de jogadores que poderão competir pelo melhor nos próximos anos”.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Oportunidade a novos jogadores: “Para eles não é um teste. É uma oportunidade de mostrarem a qualidade que podem ter. Então precisam ter muita tranquilidade. O jogo pode sair bem, pode sair mal. Vamos dar a eles outras oportunidades. O mesmo vale para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo”.

. Endrick e Pedro: “Eles são muito diferentes. O Endrick é um talento jovem, potente, com muito talento. E o Pedro é um jogador muito experiente”.

. Importância do amistoso: “Para nós, nunca será um amistoso. Será um jogo importante para melhorar, porque estamos no começo do novo ciclo de jogadores”.

. O que esperar da Índia?: “É um bom time, bem organizado, rápido na frente. Tem um bom goleiro. O atacante Williams pode ser perigoso para nós. Estamos procurando a qualidade deles e suas características para tentar preparar bem o jogo”.
fotogaleria
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva, em Calcutá
Gabriel Magalhães (E) deve ser preservado, enquanto Pedro, do Flamengo, pode ganhar uma oportunidade
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.