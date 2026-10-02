Carlo Ancelotti em entrevista coletiva, em CalcutáRafael Ribeiro / CBF
“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade”, disse o comandante, em entrevista coletiva.
“Às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, completou.
Ele também destacou que o momento conturbado é um incentivo neste começo de ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030: “Toda essa derrota, esse período difícil, é para nós uma motivação para criar uma nova geração de jogadores que poderão competir pelo melhor nos próximos anos”.
Outras respostas de Carlo Ancelotti
. Endrick e Pedro: “Eles são muito diferentes. O Endrick é um talento jovem, potente, com muito talento. E o Pedro é um jogador muito experiente”.
. Importância do amistoso: “Para nós, nunca será um amistoso. Será um jogo importante para melhorar, porque estamos no começo do novo ciclo de jogadores”.
. O que esperar da Índia?: “É um bom time, bem organizado, rápido na frente. Tem um bom goleiro. O atacante Williams pode ser perigoso para nós. Estamos procurando a qualidade deles e suas características para tentar preparar bem o jogo”.
Consórcio Fla-Flu se posiciona sobre ação do Vasco por Maracanã
Concessionária afirmou que duelo contra o Boca Juniors traria 'graves prejuízos' à manutenção do estádio e usou até Zico como justificativa
Fluminense divulga informações sobre ingressos para semi da Libertadores
Sócios com prioridade máxima poderão realizar o check-in a partir de segunda-feira (5), e valores variam entre R$ 50 e R$ 650
Franclim Carvalho admite 'teimosia' e comenta passagem pelo Botafogo
Ex-treinador do Glorioso criticou o clima do futebol brasileiro e fez cobrança por 'estabilidade diretiva' em seu próximo clube
Vasco tem liberação para 24 mil pessoas em São Januário contra o Boca
Corpo de Bombeiros também emitiu aval para ampliação do setor visitante; Polícia Militar e Conmebol ainda precisam estar de acordo
Clubes se unem e tentam flexibilizar regras do fair play financeiro
Santos lidera movimento que visa prorrogar o período de transição até o fim de 2027 ou 2028 para pagar dívidas contraídas antes de 2026
Cássio relembra defesa contra o Vasco: 'As pessoas beijavam minha mão'
Goleiro recordou o lance contra Diego Souza na Libertadores e afirmou que foi fundamental para sua trajetória no clube paulista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.