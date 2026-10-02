Carlo Ancelotti em entrevista coletiva, em Calcutá - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva, em CalcutáRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/10/2026 08:19

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“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



“Às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, completou. “A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade”, disse o comandante, em entrevista coletiva.“Às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, completou.

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Ele também destacou que o momento conturbado é um incentivo neste começo de ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030: “Toda essa derrota, esse período difícil, é para nós uma motivação para criar uma nova geração de jogadores que poderão competir pelo melhor nos próximos anos”. Ele também destacou que o momento conturbado é um incentivo neste começo de ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030: “Toda essa derrota, esse período difícil, é para nós uma motivação para criar uma nova geração de jogadores que poderão competir pelo melhor nos próximos anos”.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Oportunidade a novos jogadores: “Para eles não é um teste. É uma oportunidade de mostrarem a qualidade que podem ter. Então precisam ter muita tranquilidade. O jogo pode sair bem, pode sair mal. Vamos dar a eles outras oportunidades. O mesmo vale para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo”.



. Endrick e Pedro: “Eles são muito diferentes. O Endrick é um talento jovem, potente, com muito talento. E o Pedro é um jogador muito experiente”.



. Importância do amistoso: “Para nós, nunca será um amistoso. Será um jogo importante para melhorar, porque estamos no começo do novo ciclo de jogadores”.



. O que esperar da Índia?: “É um bom time, bem organizado, rápido na frente. Tem um bom goleiro. O atacante Williams pode ser perigoso para nós. Estamos procurando a qualidade deles e suas características para tentar preparar bem o jogo”.

