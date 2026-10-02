Cássio em ação - Divulgação / Cruzeiro

Cássio em açãoDivulgação / Cruzeiro

Publicado 02/10/2026 20:00 | Atualizado 02/10/2026 20:01

Ex-goleiro do Corinthians, Cássio relembrou a histórica defesa contra o Vasco no jogo de volta das quartas de final da Libertadores de 2012. Em entrevista ao "Charla Podcast", o arqueiro afirmou que o lance mudou sua carreira e que, a partir dali, foi conquistando sua idolatria no clube.

"Depois dessa defesa, eu, que sou mais tranquilo e reservado, ia no shopping, as pessoas se ajoelhavam, beijavam a minha mão, na rua... Eu fui num programa, depois do Mundial, a Luísa Possi se ajoelhou, beijou a minha mão. Eu não entendia nada", relembrou.

Relembre como foi a partida

No duelo de ida, em São Januário, a partida havia terminado em 0 a 0, e a decisão ficou para o Pacaembu. Quando o jogo estava empatado sem gols, aos 18 minutos do segundo tempo, Diego Souza arrancou livre do meio-campo até ficar cara a cara com Cássio. O então atacante do Vasco entrou na área e chutou rasteiro no canto, mas parou na grande defesa do goleiro.

O lance foi considerado decisivo para a classificação da equipe e uma das grandes defesas da competição. Cássio saiu como herói. Aos 42 minutos, o gol de Paulinho classificou o Corinthians para a semifinal da competição, que o clube viria a conquistar de forma inédita, além de ser campeão mundial no mesmo ano.

"É (a defesa da carreira). Pelo fato de ter ganhado a Libertadores, o Corinthians era obcecado em vencer a Libertadores. Mas esta defesa, eu fiz umas mil vezes nos treinamentos. Quando eu chego no Corinthians, o Mauri Lima me ajudou muito, está no Grêmio agora. Ele falava para eu usar velocidade e envergadura de treino", contou.

"Toda véspera de jogo, ele fazia 20 bolas. Defesa, rolava a bola para ele. Ele vinha de encontro e chutava e eu tinha que defender. Era tipo um cara a cara com o atacante. Toda véspera, toda véspera. Fiz mil vezes este treino para fazer uma defesa", completou.

Passagem de Cássio no Corinthians

Cássio chegou à equipe paulista no final de 2011 e fez sua primeira partida em uma vitória por 1 a 0 contra o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista, em março de 2012. O goleiro conquistou a titularidade da equipe durante a campanha da Libertadores e foi importante para o título continental, além da conquista do Mundial no mesmo ano, sendo considerado peça crucial nas conquistas.

Ao todo, com a camisa do Corinthians, disputou 712 partidas oficiais pelo Timão e conquistou pela equipe Libertadores da América (2012), Recopa Sul-Americana (2013), dois Campeonatos Brasileiro (2015 e 2017) e quatro Campeonatos Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019).

No momento, o arqueiro está no Cruzeiro, equipe à qual pertence desde 2024. Cássio está machucado desde março de 2026. Na atual temporada, disputou 14 jogos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza