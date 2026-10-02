Maracanã tem sido alvo de disputa entre clubes do Rio - Divulgação / Maracanã

Maracanã tem sido alvo de disputa entre clubes do RioDivulgação / Maracanã

Publicado 02/10/2026 13:17

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) determinou que a Fla-Flu Serviços S.A., administradora do Maracanã, se manifeste em até 48 horas sobre o pedido liminar do Vasco para utilizar o estádio contra o Boca Juniors , pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Após esse prazo, o processo movido pelo Cruz-Maltino deverá ser suspenso por um período de 20 dias, conforme decisão da juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital, publicada nesta sexta-feira (2).

No despacho, a qual O DIA teve acesso, a magistrada argumenta que o tema já está sendo debatido em outro processo, uma Ação Popular feita por um torcedor vascaíno em 29 de setembro. Esse pedido foi negado em primeira instância, mas o autor recorreu ao Tribunal por meio de um Agravo de Instrumento que ainda será julgado.

A juíza afirma, no texto, que apesar das ações terem fundamentos jurídicos diferentes, ambas tratam do mesmo tema. Ela ressaltou a possibilidade de haver contradições nas decisões se as duas avançarem ao mesmo tempo.

Além disso, Adriana Laia Franco também deu um prazo de 48 horas para a Fla-Flu Serviços S.A. apresentar manifestação sobre o pedido liminar feito pelo clube, enquanto o Tribunal analisa o recurso apresentado pelo torcedor. Depois disso, passa a valer a suspensão do processo por 20 dias.

Vasco quer 'judicializar' Maracanã

Em entrevista recente, o presidente do Vasco, Pedrinho, admitiu a possibilidade de "judicializar" o Maracanã , caso não seja possível viabilizar o duelo em São Januário, em entrevista na última quarta-feira (30). O regulamento da Conmebol prevê que as semifinais sejam disputadas em estádios com no mínimo 30 mil lugares. O Cruz-Maltino tenta viabilizar a ampliação da carga da torcida visitante para mais 4 mil assentos.

"A minha prioridade contra o Boca é São Januário. Independente que sejam quatro mil torcedores", prosseguiu, antes de colocar o estádio da Tijuca como plano B: "Maracanã. Se eu tenho a possibilidade da negativa em São Januário, eu vou judicializar o Maracanã". Por fim, colocou o Estádio Nilton Santos como terceira opção: "Sempre nos atendeu muito bem".

A gestão do Maracanã, liderada por Flamengo e Fluminense, negou o pedido do Vasco para usar o estádio na partida contra o Boca Juniors, que acontecerá no próximo dia 20 de outubro, pela terceira vez no ano. O consórcio também já havia recusado solicitações do Cruz-Maltino para utilizar o espaço nos duelos contra o Vitória e o Palmeiras, ambos pela Copa do Brasil.