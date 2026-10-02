Sosa em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Sosa em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 02/10/2026 11:42

O defensor Santiago Sosa, de 27 anos, abordou sobre o seu começo de passagem pelo Vasco em entrevista ao programa de TV "Un Buen Momento", da emissora "La Red". O jogador abordou o tamanho do Cruz-Maltino e também o nível do futebol brasileiro.

"O Vasco é um clube muito grande, com uma torcida incrível. O Campeonato Brasileiro é muito forte, as equipes jogam todas de igual para igual. É um futebol mais difícil que o argentino", afirmou.

Sosa foi questionado sobre o momento delicado do Vasco na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. O argentino citou o alto nível da Série A e a disputa contra clubes grandes como Grêmio e Internacional.

"É um torneio muito difícil, estamos brigando contra o rebaixamento com equipes tradicionais. O nível é altíssimo e também estamos bem nas Copas, lutando pelos títulos", disse.

Neste momento, o Vasco soma 31 pontos e ocupa a 16ª posição, a primeira fora do rebaixamento. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, com 29. O Cruz-Maltino, porém, tem um jogo a menos, contra a Chapecoense, na Arena Condá. A CBF ainda não marcou uma data para o confronto.



O próximo compromisso será depois da Data Fifa, no dia 7 de outubro. O Gigante da Colina terá o Botafogo pela frente, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santiago Sosa chegou ao Vasco na última janela de transferências, comprado ao Racing (ARG) por 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões). O meio-campista rapidamente se adaptou, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida, principalmente pelo poder de marcação.



No Campeonato Brasileiro, tornou-se um dos destaques da posição. Ao todo, disputou dez partidas, sendo sete entre os titulares. No período, foram 47 duelos ganhos, 44 cortes, 24 interceptações e 19 desarmes. Além disso, somou 83% de acerto nos passes e só levou três dribles, segundo o ‘Sofascore’.