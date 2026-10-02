Vasco quer jogar partida de volta da semifinal da Sul-Americana no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Vasco quer jogar partida de volta da semifinal da Sul-Americana no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/10/2026 17:22

Vasco pode ter nova reviravolta na briga pela utilização do Maracanã no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors, da Argentina. Nesta sexta-feira (2), o clube teve pedido liminar pelo uso do estádio suspenso na Justiça , pois uma Ação Popular sobre o assunto já havia sido aberta dias antes. Diante disso, o vascaíno autor do processo fez movimento para acelerar o veredito, segundo a "ESPN".

O torcedor que moveu a primeira ação é advogado. Perante a decisão da 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro, de prorrogar o processo do Vasco por 20 dias em virtude do seu movimento judicial prévio, ele apresentou Agravo de Instrumento — recurso usado para contestar decisões feitas pelo juiz antes da sentença final —, no qual adicionou o veredito desta sexta (2) como "fato novo urgente" e solicitou análise imediata do júri.

No novo envio, o vascaíno indicou que a 5ª Câmara de Direito Público do Rio, órgão que recebeu o documento, é "a única via judicial capaz de produzir uma decisão antes do prazo da Conmebol". A entidade organizadora da Sul-Americana pede definição sobre o palco da partida até segunda-feira (5).

Entenda o imbróglio judicial pelo Maracanã

Com pedido negado pelo Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã , o Vasco moveu ação nesta quinta-feira (1º), a fim de conseguir o uso do estádio na Justiça. Porém, a tentativa durou apenas algumas horas, já que a Vara Cível decidiu suspender o movimento judicial cruz-maltino, pois já havia um processo ativo sobre o mesmo assunto.

O litígio anterior é justamente a Ação Popular do advogado vascaíno, protocolada no dia 29 de setembro. Ainda que tenham sido computadas em diferentes esferas do sistema judiciário, o júri entendeu que, caso as duas ações fossem levadas adiante, decisões paralelas poderiam gerar contradição.

Por isso, no momento, as esperanças do Cruz-Maltino quanto ao uso do Maracanã diante do Boca Juniors estão nas mãos do torcedor. O Agravo de Instrumento ainda não foi analisado e muito menos julgado pelo órgão de direito público, mas a expectativa é de que ele venha a ser considerado antes do prazo da Conmebol.

No Maracanã, em São Januário ou talvez em outro palco, o jogo de volta entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, será no dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília). Antes, os adversários já terão se enfrentado na La Bombonera, em Buenos Aires, no dia 13, no mesmo horário.