Presidente do Vasco, Pedrinho - Marcelo Wance / Vasco

Presidente do Vasco, PedrinhoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 02/10/2026 15:45





"Meu voto a favor é um voto de confiança por tudo o que a CBF tem feito. Eu acredito que esse seja o melhor caminho? Não, mas eu votei a favor porque eu acredito que a gente ainda vai dialogar e que isso vai ser revertido. Foi só um voto de confiança", disse Pedrinho ao canal Igor Rodrigues. O presidente do Vasco, Pedrinho, comentou seu voto a favor da redução de estrangeiros no Campeonato Brasileiro nos próximos anos. O mandatário cruz-maltino afirmou que a decisão foi para demonstrar confiança na atual gestão da CBF, apesar de não considerar que a medida seja o melhor caminho para o futebol brasileiro."Meu voto a favor é um voto de confiança por tudo o que a CBF tem feito. Eu acredito que esse seja o melhor caminho? Não, mas eu votei a favor porque eu acredito que a gente ainda vai dialogar e que isso vai ser revertido. Foi só um voto de confiança", disse Pedrinho ao canal Igor Rodrigues.

Entenda a nova decisão

Clubes das Séries A e B do Brasileirão aprovaram uma proposta da CBF que prevê a diminuição do limite de jogadores estrangeiros por equipe nas competições nacionais. A aplicação da medida foi confirmada por meio de votação nesta segunda-feira (21).



Na reunião, as equipes concordaram em promover uma redução gradual do limite. Atualmente, as competições nacionais permitem às equipes relacionar nove estrangeiros por partida. A ideia é reduzir esse número em um atleta por ano, até chegar ao máximo de cinco não brasileiros em cada time por jogo em 2030.



2026 (atual): 9 estrangeiros por time

2027: 8 estrangeiros por time

2028: 7 estrangeiros por time

2029: 6 estrangeiros por time

2030: 5 estrangeiros por time



O Flamengo foi a única equipe do Rio de Janeiro a não aprovar a ideia de diminuição de estrangeiros no país. Além do Rubro-Negro, Bahia e Londrina também foram contra a decisão.

Quantos estrangeiros tem no Vasco?

O Vasco tem atualmente 12 jogadores estrangeiros em seu elenco: os colombianos Andrés Gómez, Rojas, Carlos Cuesta e Marino Hinestroza; os argentinos Colidio, Lezcano, Sosa e Spinelli; o português Nuno Moreira; os uruguaios Puma Rodríguez e Saldivia; e o angolano Loide Augusto. No entanto, o atacante não treina com o elenco principal por estar fora dos planos de Pedro Emanuel.

Qual é o próximo compromisso do Vasco?

O Vasco retorna a campo na próxima quarta-feira (7), em clássico com o Botafogo. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 16ª colocação da competição, com 31 pontos.