Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 02/10/2026 17:55

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (2) e não quis revelar se Lamine Yama l será titular contra a República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa, mas ressaltou que o jovem jogador do Barcelona é "importante em qualquer momento do jogo".

Leia mais: Agora técnico, ex-Vasco joga partida pela 4ª divisão do Carioca



De la Fuente admitiu que "todas as posições estão suscetíveis a alguma mudança" para o duelo deste sábado (3), contra os tchecos, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. De la Fuente admitiu que "todas as posições estão suscetíveis a alguma mudança" para o duelo deste sábado (3), contra os tchecos, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

Leia mais: Além de Jorge Jesus: relembre brigas de Cristiano Ronaldo com técnicos



"Vamos escalar os jogadores que acharmos que devemos escalar para vencer amanhã", reiterou o treinador, na coletiva prévia à partida. "Vamos escalar os jogadores que acharmos que devemos escalar para vencer amanhã", reiterou o treinador, na coletiva prévia à partida.

Ele ainda completou: "Quando falamos em rodízio, falamos em escolher os jogadores que são os melhores para a partida. Em todas as posições".

Leia mais: Barcelona espera contar com Raphinha em uma semana, contra o Getafe



O comandante espanhol, no entanto, não revelou se Yamal, um dos jogadores mais decisivos da equipe, jogará desde o início, após ter sido titular nas vitórias contra Inglaterra e Croácia. O comandante espanhol, no entanto, não revelou se Yamal, um dos jogadores mais decisivos da equipe, jogará desde o início, após ter sido titular nas vitórias contra Inglaterra e Croácia.

Leia mais: Manchester City recorre após ser culpado por violações financeiras



"O Lamine é importante em qualquer momento do jogo, seja desde o início ou a partir dos 60 ou 45 minutos. O Lamine é sempre importante", ressaltou De la Fuente. "O Lamine é importante em qualquer momento do jogo, seja desde o início ou a partir dos 60 ou 45 minutos. O Lamine é sempre importante", ressaltou De la Fuente.

Leia mais: Pedro pode ser titular da Seleção, que terá outras mudanças



"Se ele é escalado desde o início ou em outro momento, é porque acreditamos que nesses minutos ele é mais eficaz, embora seja difícil pensar em quando ele não é eficaz. É um prazer vê-lo, ele está mais maduro a cada dia. Ele interpreta todas as situações, inclusive as fora da partida. Uma grande notícia", acrescentou. "Se ele é escalado desde o início ou em outro momento, é porque acreditamos que nesses minutos ele é mais eficaz, embora seja difícil pensar em quando ele não é eficaz. É um prazer vê-lo, ele está mais maduro a cada dia. Ele interpreta todas as situações, inclusive as fora da partida. Uma grande notícia", acrescentou.