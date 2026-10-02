Raphinha foi cortado da seleção brasileira após deixar amistoso com edema muscular - Rafael Ribeiro/CBF

Raphinha foi cortado da seleção brasileira após deixar amistoso com edema muscular Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 02/10/2026 13:10

A possibilidade de perder Raphinha para os próximos compromissos após o jogador acusar um desconforto na coxa direita , durante o amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, não passou de um susto para o Barcelona. Nesta sexta-feira (2), o atacante foi submetido a um exame e nenhuma lesão foi diagnosticada.

A boa notícia foi um facilitador para o técnico alemão Hansi Flick. Assim, ele pode escalar o brasileiro no jogo do próximo dia 10 (sábado), contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Destaque da equipe neste início de temporada, ele tem sido fundamental para a boa campanha do time catalão até aqui.

Em sete rodadas, a equipe azul e grená ostenta um aproveitamento de 100% e aparece isolado na liderança da classificação. Com 21 pontos, os barcelonistas têm cinco de vantagem para o Atlético de Madrid e Betis (empatados na tabela). O Real Madrid, principal rival, contabiliza 15.

O departamento médico do gigante espanhol estava apreensivo em função do corte do jogador após o duelo da última terça-feira contra os australianos, em Brisbane, em compromisso válido pela Data Fifa. A preocupação se justificava pelo fato de a região afetada (coxa direita) já ter sido alvo de lesão quando o atleta estava a serviço da seleção brasileira.

Em função da distância para a Austrália, Raphinha só desembarcou em Barcelona na quinta-feira. Após se recuperar da longa viagem, ele esteve no clube nesta sexta-feira e fez o exame que descartou um problema mais sério na coxa direita.

Início de temporada de Raphinha é avassalador

Em grande fase, Raphinha vive um início de temporada impressionante. Nas 8 vezes em que entrou em campo pelo Barcelona, ele foi decisivo. Marcou 14 gols, contribuiu com três assistências e vem se destacando como um dos pilares do elenco.

Sem problemas que impeçam a sua escalação contra o Getafe, o jogador também deverá estar à disposição de Hansi Flick para o duelo com o Galatasaray, na próxima terça-feira, dia 13, pela segunda rodada da Champions League.