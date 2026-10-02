Marquinhos é um dos pilares do setor defensivo da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Marquinhos é um dos pilares do setor defensivo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/10/2026 07:45

Capitão da Seleção, Marquinhos mostrou ter ficado surpreso com a calorosa recepção dos torcedores na chegada a Calcutá , onde o Brasil enfrentará a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília). O zagueiro destacou a importância da experiência para os jogadores convocados.

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“Estou muito feliz de estar aqui. Chegamos com uma recepção muito calorosa. É uma oportunidade de ouro estar aqui representando a seleção brasileira para esse país, para esse povo apaixonado pelo futebol, pela seleção brasileira, por toda a história que tem”, declarou o defensor, em entrevista coletiva.



“Eu acho que isso é uma questão de energia, uma questão de conexão, que te dá essa motivação para você seguir batalhando, lutando para cada vez mais a seleção brasileira voltar ao seu lugar, que é o topo, que é estar ganhando, lutando por grandes coisas”, complementou.



Ele também avaliou a cobrança por resultados na Amarelinha: “A pressão vem junto por toda a história que a seleção brasileira tem, pelos grandes jogadores que passaram aqui. Por tudo que a Seleção já fez e conquistou. Basta saber lidar com isso”. “Estou muito feliz de estar aqui. Chegamos com uma recepção muito calorosa. É uma oportunidade de ouro estar aqui representando a seleção brasileira para esse país, para esse povo apaixonado pelo futebol, pela seleção brasileira, por toda a história que tem”, declarou o defensor, em entrevista coletiva.“Eu acho que isso é uma questão de energia, uma questão de conexão, que te dá essa motivação para você seguir batalhando, lutando para cada vez mais a seleção brasileira voltar ao seu lugar, que é o topo, que é estar ganhando, lutando por grandes coisas”, complementou.Ele também avaliou a cobrança por resultados na Amarelinha: “A pressão vem junto por toda a história que a seleção brasileira tem, pelos grandes jogadores que passaram aqui. Por tudo que a Seleção já fez e conquistou. Basta saber lidar com isso”.

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“Aqui não existe amistoso. Todo jogo temos que ganhar, fazer uma grande atuação. Cada jogo para mim enfrento como se fosse o meu primeiro e último pela Seleção”, disse. “Aqui não existe amistoso. Todo jogo temos que ganhar, fazer uma grande atuação. Cada jogo para mim enfrento como se fosse o meu primeiro e último pela Seleção”, disse.

Outras respostas de Marquinhos

. Objetivos da Seleção: “Temos um objetivo lá na frente, mas temos objetivos primários, que são, realmente, reconquistar a confiança, reconquistar a jogar bem, fazer grandes vitórias. E hoje, aqui, é um objetivo que temos, de vir para cá, de fazer um grande jogo amanhã, de conseguir uma boa vitória, conseguir cada vez mais ganhar confiança”.



. Trabalho de Carlo Ancelotti: “O treinador faz os testes que precisa fazer com novos jogadores, com antigos jogadores também que quer continuar vendo. Tudo é um caminho, é um ciclo, são coisas que estamos adicionando para que possamos ganhar confiança e chegar bem lá na frente”.



. Jogo contra a Índia: “Cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem o seu momento. Eu acho que vamos nos preparar muito bem para esse jogo, analisando os jogadores, o time, vendo o que podemos fazer para explorar e para tentar anular ao máximo a potencialização da equipe adversária”.



“Do nosso lado, vamos tentar fazer o melhor jogo possível para conseguir ganhar. É assim que gostamos de respeitar os nossos adversários”.