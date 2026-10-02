Comemoração dos jogadores do Botafogo depois do título da Libertadores de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Comemoração dos jogadores do Botafogo depois do título da Libertadores de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/10/2026 09:33 | Atualizado 02/10/2026 09:34

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“Ali perdemos uma grande oportunidade. É o que mais me dói com a camisa do Galo. Parecia que tinha um caixão no meio do vestiário. Já fui em velório, sabemos a sensação, e ali foi a mesma sensação como se tivesse perdido um ente querido”, disse o arqueiro, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.



“Vestiário todo silencioso, tendo que esperar uma hora e meia para sair do estádio. Ninguém conseguiu olhar no olho um do outro, de tristeza e de vergonha”, complementou.



Mesmo com um a mais, o Galo não soube se impor no confronto: “Vergonha por não ter conseguido conquistar o título numa situação que foi benéfica para nós. Pior dia da minha vida”. “Ali perdemos uma grande oportunidade. É o que mais me dói com a camisa do Galo. Parecia que tinha um caixão no meio do vestiário. Já fui em velório, sabemos a sensação, e ali foi a mesma sensação como se tivesse perdido um ente querido”, disse o arqueiro, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.“Vestiário todo silencioso, tendo que esperar uma hora e meia para sair do estádio. Ninguém conseguiu olhar no olho um do outro, de tristeza e de vergonha”, complementou.Mesmo com um a mais, o Galo não soube se impor no confronto: “Vergonha por não ter conseguido conquistar o título numa situação que foi benéfica para nós. Pior dia da minha vida”.

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Aquele ano marcou momentos totalmente diferentes para Botafogo e Atlético-MG. O Glorioso, além de ganhar a Libertadores, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. Já o Galo, que ficou em segundo no torneio continental, também amargou o vice da Copa do Brasil, para o Aquele ano marcou momentos totalmente diferentes para Botafogo e Atlético-MG. O Glorioso, além de ganhar a Libertadores, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. Já o Galo, que ficou em segundo no torneio continental, também amargou o vice da Copa do Brasil, para o Flamengo

Como foi Atlético-MG 1x3 Botafogo

O Botafogo levou um banho de água fria logo aos 29 segundos, quando Gregore acertou a sola da chuteira no rosto de Fausto Vera, do Atlético-MG, e recebeu o cartão vermelho. Com um homem a menos, o Glorioso precisou se reestruturar em campo, e conseguiu.