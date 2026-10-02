Comemoração dos jogadores do Botafogo depois do título da Libertadores de 2024Vítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Goleiro do Atlético-MG, Everson relembrou o vice para o Botafogo na Libertadores de 2024. Ele não escondeu a frustração por ter perdido a decisão por 3 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Glorioso atuou com um homem a menos desde o primeiro minuto.
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“Ali perdemos uma grande oportunidade. É o que mais me dói com a camisa do Galo. Parecia que tinha um caixão no meio do vestiário. Já fui em velório, sabemos a sensação, e ali foi a mesma sensação como se tivesse perdido um ente querido”, disse o arqueiro, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.

“Vestiário todo silencioso, tendo que esperar uma hora e meia para sair do estádio. Ninguém conseguiu olhar no olho um do outro, de tristeza e de vergonha”, complementou.

Mesmo com um a mais, o Galo não soube se impor no confronto: “Vergonha por não ter conseguido conquistar o título numa situação que foi benéfica para nós. Pior dia da minha vida”.
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Aquele ano marcou momentos totalmente diferentes para Botafogo e Atlético-MG. O Glorioso, além de ganhar a Libertadores, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. Já o Galo, que ficou em segundo no torneio continental, também amargou o vice da Copa do Brasil, para o Flamengo.

Como foi Atlético-MG 1x3 Botafogo

O Botafogo levou um banho de água fria logo aos 29 segundos, quando Gregore acertou a sola da chuteira no rosto de Fausto Vera, do Atlético-MG, e recebeu o cartão vermelho. Com um homem a menos, o Glorioso precisou se reestruturar em campo, e conseguiu.
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Luiz Henrique abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois, sofreu um pênalti, convertido por Alex Telles. Na volta do intervalo, o Galo diminuiu com Vargas, de cabeça, e pressionou. Sob o comando de Artur Jorge, o Alvinegro segurou o rival e Júnior Santos ampliou no último lance, para selar o título histórico.