Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP

Publicado 01/10/2026 16:59

Jorge Jesus falou pela primeira vez após Cristiano Ronaldo, astro da seleção de Portugal, abandonar a concentração na última quarta-feira (30). Antes do duelo com a Dinamarca, nesta quinta (1º), o treinador afirmou que não teve responsabilidade pelo episódio e destacou que pretende abordar o assunto com mais detalhes após os próximos compromissos da equipe.

"Foram horas alucinantes porque tivemos dois jogos. Agora temos mais outro... De resto, tenho muitos anos de futebol e sei que não fiz nada para que o processo não continuasse igual”, afirmou Jorge Jesus ao 'Sportv'.

“Agora vamos para o jogo, depois [temos] o do Dragão (contra a Noruega) e depois vamos falar sobre esse tema sem fugir, porque ninguém pode descaracterizar... Ele é um símbolo, é uma figura, isso não está em causa”, completou.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.

Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista: "O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".

Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.

"Não houve caso nenhum. Vou explicar outra vez. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que, se calhar, vou precisar e vai aquecer. E depois não o pus em campo. Qualquer jogador, quando andamos ali a aquecer 20 ou 30 minutos, e depois não entra não fica contente. Quanto mais o Cris ou se fosse Pelé, Maradona", afirmou.

"É esse o estatuto. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entrava", concluiu. Horas depois, Cristiano anunciou que estava se retirando da delegação e solicitou o seu jato particular, que estava em Madri, para ir a Copenhague, onde o time está concentrado.

Próximo compromisso de Portugal

A seleção portuguesa, depois do duelo com a Dinamarca, voltará a campo no domingo (4), contra a Noruega, pela quarta rodada da Liga das Nações. A bola vai rolar às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal.