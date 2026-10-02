Cristiano Ronaldo entrou em colisão com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo entrou em colisão com Jorge JesusAFP

Publicado 02/10/2026 12:43

A situação envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ganhará novos capítulos nos próximos dias. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai tentar mediar a situação para que o atacante, de 41 anos, continue a servir a seleção lusitana. As informações foram dadas por jornais locais como "A Bola" e "Correio da Manhã".

De acordo com a imprensa portuguesa, haverá um grande esforço por parte da federação e do presidente Pedro Proença para que os dois não tenham um rompimento definitivo. O dirigente deseja uma nova reunião entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo nos próximos dias.

O desejo é o retorno do atacante para a seleção de Portugal para garantir a estabilidade dentro do vestiário da equipe. O presidente da FPF já havia sido mediador entre técnico e jogador depois do início da crise, quando o craque aqueceu, mas não foi utilizado diante da Noruega, na partida da Liga das Nações, no último domingo (27).

O grande desafio dos dirigentes é conseguir encontrar um meio termo entre "a irredutibilidade de Jorge Jesus quanto às escolhas de vestiário e a indignação do capitão". O objetivo seria ao menos reabrir um canal de diálogo entre os dois, que trabalharam juntos por um ano no Al-Nassr, e foram campeões sauditas.



Jorge Jesus se negou a falar de Cristiano Ronaldo depois da vitória de Portugal sobre a Dinamarca, na quinta-feira, em Copenhague. O ídolo do Flamengo foi perguntado sobre o atrito com o craque logo na primeira questão, mas ignorou o tema. O técnico prometeu se manifestar sobre o ídolo do Real Madrid, depois do duelo contra a Noruega, no domingo.

Ao abandonar a concentração da seleção portuguesa em Copenhague na quarta-feira, Cristiano Ronaldo disse que não entraria mais em campo ao menos nos compromissos restantes nesta Data Fifa. O futuro do jogador de 41 anos na seleção ficou em aberto, embora veículos portugueses tenham indicado a sensação de que ele não atuaria mais pela equipe nacional.

Portugal volta a campo neste domingo (4), diante da Noruega, novamente, no último compromisso de Portugal nesta pausa para a Data Fifa. Se vencer, o time luso garante a classificação para a fase de mata-mata da Liga das Nações A. Atualmente, a seleção lusitana é a primeira colocada da chave, com nove pontos, seis a mais que Dinamarca, Noruega e País de Gales.