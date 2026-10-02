Arturo Vidal nos tempos de FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo
"O que fizeram com ele na seleção foi horrível, e o que o treinador fez também foi horrível. É uma vergonha um jogador que deu tudo por Portugal sair dessa forma. Cristiano Ronaldo deve ser cuidado, porque é um dos melhores da história", afirmou.
A insatisfação do jogador direcionou-se ao comandante técnico, cobrando maior consideração pelo histórico do atacante no futebol.
"Acredito que o treinador se mostrou de uma forma muito ruim. É preciso cuidar de Cristiano e protegê-lo, pois ele é um jogador que deu tudo por Portugal e tornou a seleção uma das melhores do mundo", declarou.
Vidal reforçou ainda a autonomia do atleta perante o cenário estabelecido no grupo lusitano.
"Um jogador assim não pode sair dessa maneira. Cristiano tem o direito de fazer o que quiser. O que ele deu ao futebol e à seleção portuguesa foi levá-los a outro nível. Há treinadores que não respeitam essas coisas", acrescentou.
O desgaste atingiu seu ápice após o atacante não sair do banco de reservas contra a Noruega e faltar às atividades posteriores. A divergência com as explicações públicas do treinador selou a decisão de deixar a delegação em jato particular.
Em campo, Portugal superou os dinamarqueses por 4 a 2 pela Liga das Nações. A equipe volta a atuar no domingo (4), contra os noruegueses, às 15h45 (de Brasília), em Porto.
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