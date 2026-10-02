Vini Jr com companheiros do Brasil sub-17 que foi campeão da Copa Brics 2016, na Índia - Arquivo CBF

Vini Jr com companheiros do Brasil sub-17 que foi campeão da Copa Brics 2016, na ÍndiaArquivo CBF

Publicado 02/10/2026 14:02

esteve no país em 2016 e, inclusive, marcou um gol contra o país que encontrará novamente no sábado (3), às 11h (de Brasília),

Para Vini Jr, jogar na Índia não será novidade. Se a seleção brasileira principal enfrentará o adversário pela primeira vez, o atacante do Real Madrid jáque encontrará novamente no sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá

foi um dos destaques da conquista do título, com gols em quatro das cinco partidas disputadas, o que o fez já conquistar os indianos.

Há 10 anos, Vini Jr ainda era jogador da base do Flamengo e disputou a Copa Brics pelo Brasil sub-17. E, comdisputadas, o que o fez já conquistar os indianos.

"São lembranças boas, porque, quando eu era menino, não imaginava que voltaria aqui. Também não sabia que, desde aquela época, a torcida já tinha um carinho tão grande por mim. Percebi isso nessa competição", recordou em entrevista à CBF TV.



Vini Jr poderia ter voltado no ano seguinte à Índia, mas ficou fora do Mundial Sub-17. Mesmo assim, seguiu recebendo o carinho dos torcedores do país asiático.



"Continuaram me mandando mensagens. É um público que me acompanha de perto. Estou muito feliz de estar aqui de volta", disse.



Como foi o desempenho de Vini Jr na Índia



Até então jovem promessa do Flamengo, o atacante só passou em branco na estreia, quando o Brasil venceu a China por 2 a 0. Logo depois, ele teve uma sequência goleadora.



Primeiro, fechou o placar na vitória também por 2 a 0 sobre a Rússia; depois, marcou duas vezes no 3 a 0 sobre a África do Sul e fez mais um no 3 a 1 sobre a Índia.



Já na final, contra a equipe africana, deixou sua marca novamente, na goleada por 5 a 1 que garantiu o título. Na época, Vini Jr jogou no estado de Goa, nas cidades de Bambolim e Margão.



Agora, o atacante do Real Madrid estará em campo em Calcutá, no estado de Bengala Ocidental. E vê a experiência como importante para os indianos torcedores da seleção brasileira.



"É algo marcante para nós, porque jogar contra a Índia, no seu país, é diferente. Nem sempre temos essa oportunidade, então fico muito feliz por isso. Sei que o povo apaixonado por futebol nem sempre pode ver os melhores jogadores da Seleção. Será um grande dia para eles e para nós. Esperamos fazer um grande jogo, que a torcida possa curtir bastante e que possamos voltar aqui mais vezes", completou.