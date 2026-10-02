Vini Jr com companheiros do Brasil sub-17 que foi campeão da Copa Brics 2016, na ÍndiaArquivo CBF
Vini Jr já jogou na Índia e foi sensação: 'São lembranças boas'
Atacante do Real Madrid retorna ao país, agora pela seleção brasileira principal, que enfrentará o país asiático pela primeira vez
Como foi o desempenho de Vini Jr na Índia
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