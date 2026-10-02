Vini Jr com companheiros do Brasil sub-17 que foi campeão da Copa Brics 2016, na ÍndiaArquivo CBF

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Hugo Perruso
Para Vini Jr, jogar na Índia não será novidade. Se a seleção brasileira principal enfrentará o adversário pela primeira vez, o atacante do Real Madrid já esteve no país em 2016 e, inclusive, marcou um gol contra o país que encontrará novamente no sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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Há 10 anos, Vini Jr ainda era jogador da base do Flamengo e disputou a Copa Brics pelo Brasil sub-17. E foi um dos destaques da conquista do título, com gols em quatro das cinco partidas disputadas, o que o fez já conquistar os indianos.
"São lembranças boas, porque, quando eu era menino, não imaginava que voltaria aqui. Também não sabia que, desde aquela época, a torcida já tinha um carinho tão grande por mim. Percebi isso nessa competição", recordou em entrevista à CBF TV.
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Vini Jr poderia ter voltado no ano seguinte à Índia, mas ficou fora do Mundial Sub-17. Mesmo assim, seguiu recebendo o carinho dos torcedores do país asiático.
"Continuaram me mandando mensagens. É um público que me acompanha de perto. Estou muito feliz de estar aqui de volta", disse.

Como foi o desempenho de Vini Jr na Índia

Até então jovem promessa do Flamengo, o atacante só passou em branco na estreia, quando o Brasil venceu a China por 2 a 0. Logo depois, ele teve uma sequência goleadora.
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Primeiro, fechou o placar na vitória também por 2 a 0 sobre a Rússia; depois, marcou duas vezes no 3 a 0 sobre a África do Sul e fez mais um no 3 a 1 sobre a Índia.
na final, contra a equipe africana, deixou sua marca novamente, na goleada por 5 a 1 que garantiu o título. Na época, Vini Jr jogou no estado de Goa, nas cidades de Bambolim e Margão.
Agora, o atacante do Real Madrid estará em campo em Calcutá, no estado de Bengala Ocidental. E vê a experiência como importante para os indianos torcedores da seleção brasileira.
"É algo marcante para nós, porque jogar contra a Índia, no seu país, é diferente. Nem sempre temos essa oportunidade, então fico muito feliz por isso. Sei que o povo apaixonado por futebol nem sempre pode ver os melhores jogadores da Seleção. Será um grande dia para eles e para nós. Esperamos fazer um grande jogo, que a torcida possa curtir bastante e que possamos voltar aqui mais vezes", completou.