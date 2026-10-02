Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel - AFP

Técnico da Inglaterra, Thomas TuchelAFP

Publicado 02/10/2026 14:10

As possíveis penalidades que o Manchester City poderá receber depois de ser condenado pela Premier League chegaram a seleção da Inglaterra. O técnico Thomas Tuchel abordou a situação e informou que irá seguir convocando atletas do clube, mesmo em caso de um possível rebaixamento.

"Sempre há essa possibilidade. O que eu tento fazer é reunir o melhor time possível para as ocasiões que temos, para os torneios. Nunca vou deixar atletas de qualidade fora, mesmo que eles não estejam jogando na elite de seus países. Então, vamos ter que olhar caso-a-caso", afirmou em entrevista coletiva, na véspera da partida contra a Croácia pela Liga das Nações.

Thomas Tuchel admitiu que a situação do Manchester City vem sendo comentada pelos jogadores convocados. Porém, o técnico rechaçou qualquer tipo de opinião sobre o assunto.

"Perguntado sobre sua opinião em relação à investigação contra o Manchester City, Tuchel não quis entrar em polêmica. Tivemos alguma folga e um pouco de tempo livre entre as partidas, então isso [tema City] virou um grande tópico de discussão entre todos, obviamente. Todos falam sobre isso. Não acho que eu tenha que comentar qualquer cosia sobre o tema. Ninguém precisa saber algo do meu 'meio-conhecimento' desse caso. Os jogadores estão prontos para amanhã. O que eles precisam mostrar para mim é dentro de campo e nos treinos. Mas é claro (que o City) é um grande assunto na concentração", contou.

Na última sexta-feira (25), o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violações financeiras e regulatórias feitas pela Premier League. A maior parte das infrações se concentra em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18, intervalo de aproximadamente nove anos. O veredicto encerra uma investigação que começou em 2018 e pode resultar em punições ao clube, ainda não definidas. A informação foi divulgada pelo The Athletic e pelo The Guardian. O City recorreu da decisão.

A investigação da Premier League começou em 2018, e as acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano. Desde então, a comissão independente analisava o caso até divulgar o veredicto nesta sexta-feira.



As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao então técnico Roberto Mancini.



Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.



Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.

O Manchester City só não foi considerado culpado em uma das 115 acusações. As sanções serão definidas em uma etapa posterior do processo, e o clube deve recorrer da decisão.