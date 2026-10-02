Ziyech quer retribuir o carinho da torcida com conquistas - Vitor Silva / Botafogo

Ziyech quer retribuir o carinho da torcida com conquistasVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/10/2026 15:19

Reforço do Botafogo para a temporada de 2026, Hakim Ziyech, de 33 anos, deseja marcar seu nome na história do clube com títulos. Em participação em um documentário da Botafogo Films, o atacante marroquino afirmou que já planeja ser campeão no ano que vem.

"Eu coloco o nível mais alto para mim mesmo. Eu só quero fazer o meu melhor e dar tudo pelo clube. Como eu disse antes, talvez essa temporada não vamos pensar nisso, mas a partir do ano que vem eu quero jogar pelos troféus e ganhar os troféus. E é por isso que eu vim para cá e são esses meus objetivos, pelo que vou trabalhar", disse.

O veterano também abordou a recepção que teve na chegada ao Botafogo. Ele citou o calor dos torcedores brasileiros e da oportunidade de atuar no país do futebol.

"Estou muito animado, o Brasil é o país número 1 quando se trata de futebol. Tem tantos grandes jogadores saindo daqui. Então não foi algo que eu pensasse duas vezes. Só quero agradecê-los pela recepção calorosa. Eles vieram ao aeroporto para me receber também. Então, para todas as pessoas, só quero agradecê-las. E agora depende de mim retribuir", contou.

Marroquino de 33 anos, Hakim Ziyech já chegou ao Botafogo com tratamento de ídolo. Depois de recepção de gala no aeroporto, apresentação com festa no Nilton Santos e estreia cercada de expectativas contra o Mirassol, o atacante ganhará uma homenagem do clube carioca. Na última segunda-feira (28), o Glorioso anunciou que irá lançar um curta metragem de produção própria sobre o jogador.

A obra terá a ajuda de depoimentos e bastidores exclusivos para contar a história das negociações e da chegada de Ziyech à equipe de General Severiano. Entre as nuances das conversas com o Botafogo, o curta também tratará da carreira do atacante no futebol europeu. Além disso, detalhará a importância do jogador para o Marrocos, seleção que defendeu em duas Copas do Mundo — 2018 e 2022 —, e para o continente africano.