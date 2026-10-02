Alex Telles comemora gol pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
Alex Telles se declara ao Botafogo: 'Experiência de vida'
Capitão da equipe, lateral-esquerdo avaliou o período vestindo a camisa do Glorioso como 'intenso' e revisitou momentos de altos e baixos
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Ziyech reforça ambição elevada para Botafogo em 2027: ‘Títulos’
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Felipe Moreira chega ao Glorioso com foco na reorganização das economias do clube; Alvinegro vive ano de dificuldades e indefinição
Huguinho, do Botafogo, é capitão e arma lance de gol na Seleção sub-20
Volante alvinegro, de 19 anos, foi titular em amistoso contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), e teve atuação marcante
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Zagueiro está em fase final de recuperação de lesão multiligamentar no joelho esquerdo e deve estar à disposição em breve
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