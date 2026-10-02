Alex Telles comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles comemora gol pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2026 16:14

"Nesses dois anos, eu acabei criando uma frase para mim mesmo, e até com pessoas próximas, até com os próprios jogadores. Eu digo que jogar no Botafogo não é uma experiência de carreira, é uma experiência de vida. Para mim, isso fez muito sentido", iniciou o lateral-esquerdo alvinegro, em entrevista à "TNT Sports".

Ao detalhar as vivências como atleta do clube, Alex Telles revisitou momentos de altos e baixos. Contratado em setembro de 2024, a custo zero, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o defensor celebrou as conquistas do período, mas também apontou as fases ruins como úteis para a evolução da equipe.

"Esses dois anos que eu estou aqui foram muito intensos. Com conquistas, momentos maravilhosos, mas também momentos mais negativos, que servem para aprendizado, servem para a gente evoluir. E a gente (o elenco) está aqui, a gente é a resistência", prosseguiu.

Por fim, aos 33 anos, o lateral-esquerdo justificou o carinho pelo Glorioso. Durante a carreira, o jogador defendeu gigantes como Inter de Milão, Manchester United e Porto, mas foi o clube carioca que, em pouco tempo, conseguiu conquistar um "espaço gigante" no seu coração.

"O Botafogo entrou tarde na minha carreira, mas já ocupou um espaço gigante no meu coração e na minha vida, porque é o clube que me deu muitas coisas que eu ainda não tinha. Não só títulos, mas também experiências vividas no Brasil que eu ainda não havia vivido. Então, com certeza é um clube que eu tenho um amor muito grande, e eu sinto que é recíproco também do torcedor", completou.

Alex Telles esteve presente em duas das conquistas mais importantes da história do Alvinegro. Com direito a gol de pênalti na final contra o Atlético-MG, ele foi um dos protagonistas da campanha do título inédito da Libertadores, em 2024. No mesmo ano, conquistou o Campeonato Brasileiro, para selar dobradinha rara entre clubes do Brasil.