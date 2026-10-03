Artur Jorge é o atual técnico do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
"Naquele momento, era tentar adaptar o plano aos jogadores que tínhamos dentro de campo (jogar com menos um). E aí vem aquilo que eu já disse muitas vezes: só se consegue com jogadores de uma fibra diferente, com jogadores de uma alma e de um coração maiores", disse Artur Jorge.
"Os dois extremos, o Almada e o Luiz Henrique, defenderam como defenderam. Foi algo impressionante para mim. Quando vejo e desfruto daquilo que os dois estão fazendo, isso enche a minha alma pelo trabalho realizado. Não falo apenas de talento puro e simples, que os dois têm, mas também de trabalho, empenho e dedicação à causa da equipe", completou.
Relembre como foi o jogo da final da Libertadores
Apesar de estar com um a menos, o Botafogo não recuou. Aos 34 minutos, Luiz Henrique abriu o placar após uma finalização de Marlon Freitas, que desviou e resultou em uma sobra dentro da área para o atacante. A equipe ampliou após Luiz Henrique sofrer pênalti de Everson, e Alex Telles converteu a cobrança.
No retorno para a segunda etapa, o Atlético-MG voltou para a partida com Vargas, que diminuiu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio. Apesar de o Galo criar grandes oportunidades durante o jogo, não conseguiu convertê-las em gols e, no último minuto do duelo, Júnior Santos marcou para sacramentar o título do Glorioso.
Passagem de Artur Jorge no Botafogo
Em 2025, o comandante deixou o Botafogo para treinar o Al-Rayyan, do Catar. Pela equipe, foram 47 jogos, com 26 vitórias, oito empates e 13 derrotas, até retornar ao Brasil para comandar o Cruzeiro na atual temporada. Até o momento, foram 33 partidas, com 17 vitórias, oito empates e oito derrotas.
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