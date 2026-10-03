Artur Jorge é o atual técnico do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Artur Jorge é o atual técnico do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 03/10/2026 12:20

Botafogo, Artur Jorge relembrou a conquista da Libertadores pela equipe em 2024, contra o Atlético-MG. Em entrevista ao "Charla Podcast", o atual comandante do Cruzeiro exaltou a atuação do Glorioso na decisão e rasgou elogios aos jogadores, especialmente a Thiago Almada e Luiz Henrique, que tiveram papel importante na marcação defensiva



"Naquele momento, era tentar adaptar o plano aos jogadores que tínhamos dentro de campo (jogar com menos um). E aí vem aquilo que eu já disse muitas vezes: só se consegue com jogadores de uma fibra diferente, com jogadores de uma alma e de um coração maiores", disse Artur Jorge.



"Os dois extremos, o Almada e o Luiz Henrique, defenderam como defenderam. Foi algo impressionante para mim. Quando vejo e desfruto daquilo que os dois estão fazendo, isso enche a minha alma pelo trabalho realizado. Não falo apenas de talento puro e simples, que os dois têm, mas também de trabalho, empenho e dedicação à causa da equipe", completou. Ex-treinador doArtur Jorge relembrou a conquista da Libertadores pela equipe em 2024, contra o Atlético-MG. Em entrevista ao "Charla Podcast", o atual comandante do Cruzeiro exaltou a atuação do Glorioso na decisão e rasgou elogios aos jogadores, especialmente a Thiago Almada e Luiz Henrique, que tiveram papel importante na marcação defensiva"Naquele momento, era tentar adaptar o plano aos jogadores que tínhamos dentro de campo (jogar com menos um). E aí vem aquilo que eu já disse muitas vezes: só se consegue com jogadores de uma fibra diferente, com jogadores de uma alma e de um coração maiores", disse Artur Jorge."Os dois extremos, o Almada e o Luiz Henrique, defenderam como defenderam. Foi algo impressionante para mim. Quando vejo e desfruto daquilo que os dois estão fazendo, isso enche a minha alma pelo trabalho realizado. Não falo apenas de talento puro e simples, que os dois têm, mas também de trabalho, empenho e dedicação à causa da equipe", completou.

Relembre como foi o jogo da final da Libertadores

Na final da Libertadores, o Botafogo teve um trabalho difícil desde o começo do jogo. O Glorioso sofreu a expulsão mais rápida de uma final de Libertadores, após Gregore acertar as travas da chuteira na cabeça de Fausto Vera, no meio de campo, com apenas 29 segundos do primeiro tempo.



Apesar de estar com um a menos, o Botafogo não recuou. Aos 34 minutos, Luiz Henrique abriu o placar após uma finalização de Marlon Freitas, que desviou e resultou em uma sobra dentro da área para o atacante. A equipe ampliou após Luiz Henrique sofrer pênalti de Everson, e Alex Telles converteu a cobrança.



No retorno para a segunda etapa, o Atlético-MG voltou para a partida com Vargas, que diminuiu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio. Apesar de o Galo criar grandes oportunidades durante o jogo, não conseguiu convertê-las em gols e, no último minuto do duelo, Júnior Santos marcou para sacramentar o título do Glorioso.

Passagem de Artur Jorge no Botafogo

Contratado pelo Botafogo no começo de 2024, o treinador português, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira naquele ano, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Glorioso. Ao todo, foram 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.



Em 2025, o comandante deixou o Botafogo para treinar o Al-Rayyan, do Catar. Pela equipe, foram 47 jogos, com 26 vitórias, oito empates e 13 derrotas, até retornar ao Brasil para comandar o Cruzeiro na atual temporada. Até o momento, foram 33 partidas, com 17 vitórias, oito empates e oito derrotas.