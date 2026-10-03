Tite terá a missão de montar um elenco competitivo para 2027 - Vitor Silva / Botafogo

Tite terá a missão de montar um elenco competitivo para 2027Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/10/2026 15:14





"Nós tivemos uma videoconferência com o Huguinho. Eu, Bellão e ele. Por quê? Para já alinhar alguns aspectos, porém sem passar ideias (táticas) para ele. Eu fechei, e o Paulo (Victor, técnico) consentiu com isso antes, dizendo: 'Huguinho, joga muito'. Falei para ele jogar muito, porque a melhor forma de se preparar e chegar bem ao Botafogo é fazendo um grande jogo", disse Tite. Apesar dos desfalques nos últimos treinamentos por conta da Data Fifa, o técnico do Botafogo , Tite, ainda mantém contato com os jogadores convocados para suas seleções. Em entrevista ao ge, o comandante do Glorioso contou como conversa com Huguinho, Ferraresi e Danilo a distância para alinhar seus planos de jogo, por meio de pessoas próximas aos atletas."Nós tivemos uma videoconferência com o Huguinho. Eu, Bellão e ele. Por quê? Para já alinhar alguns aspectos, porém sem passar ideias (táticas) para ele. Eu fechei, e o Paulo (Victor, técnico) consentiu com isso antes, dizendo: 'Huguinho, joga muito'. Falei para ele jogar muito, porque a melhor forma de se preparar e chegar bem ao Botafogo é fazendo um grande jogo", disse Tite.





Além disso, Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite por 24 anos e atual integrante da comissão técnica da Venezuela, mantém contato com Matheus Bachi para trocar informações sobre Ferraresi. Já no caso de Danilo, a comunicação ocorreu por meio do diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho.



"Em relação à seleção da Venezuela e ao Ferraresi, o Matheus tem um contato muito íntimo com o Cléber. Buscamos as virtudes, o jogo que ele fez contra o Japão, a qualidade e o nível que tem. A gente traz essas sintonias, essas buscas por informações verdadeiras e diretas para poder desenvolver o trabalho", disse Tite.



"(Sobre Danilo), da mesma forma, mas foi mais com o Léo. Ele trouxe isso mais a nível diretivo, em uma alçada acima, (destacando) o que é importante, sem restringir. Fica também (a mesma mensagem): jogue muito na Seleção, porque é a melhor maneira de voltar e voltar bem para o clube. Mas seja grato ao Botafogo. Foi o trabalho em conjunto que determinou a ida para a seleção de cada um deles", completou.



Apesar de manter contato com seus jogadores convocados, Tite explicou que sua prioridade está nos atletas que permaneceram no Rio de Janeiro, com o objetivo de avançar na assimilação do modelo de jogo.



"Primeiro, uma preparação nossa com quem está aqui. Esse é o controle que nós temos. É aquilo que eu digo: temos o controle do trabalho e do processo, mas não do resultado. Esse controle aqui, de consolidar e valorizar a qualificação do trabalho e a concentração", explicou Tite. Leia mais: Artur Jorge relembra título pelo Botafogo e exalta elenco Além disso, Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite por 24 anos e atual integrante da comissão técnica da Venezuela, mantém contato com Matheus Bachi para trocar informações sobre Ferraresi. Já no caso de Danilo, a comunicação ocorreu por meio do diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho."Em relação à seleção da Venezuela e ao Ferraresi, o Matheus tem um contato muito íntimo com o Cléber. Buscamos as virtudes, o jogo que ele fez contra o Japão, a qualidade e o nível que tem. A gente traz essas sintonias, essas buscas por informações verdadeiras e diretas para poder desenvolver o trabalho", disse Tite."(Sobre Danilo), da mesma forma, mas foi mais com o Léo. Ele trouxe isso mais a nível diretivo, em uma alçada acima, (destacando) o que é importante, sem restringir. Fica também (a mesma mensagem): jogue muito na Seleção, porque é a melhor maneira de voltar e voltar bem para o clube. Mas seja grato ao Botafogo. Foi o trabalho em conjunto que determinou a ida para a seleção de cada um deles", completou.Apesar de manter contato com seus jogadores convocados, Tite explicou que sua prioridade está nos atletas que permaneceram no Rio de Janeiro, com o objetivo de avançar na assimilação do modelo de jogo."Primeiro, uma preparação nossa com quem está aqui. Esse é o controle que nós temos. É aquilo que eu digo: temos o controle do trabalho e do processo, mas não do resultado. Esse controle aqui, de consolidar e valorizar a qualificação do trabalho e a concentração", explicou Tite.

Quando retornam os convocados?

Danilo voltará junto com a delegação da CBF e chegará ao Rio de Janeiro no próximo domingo (4). A expectativa é que participe dos próximos treinos do Botafogo. Ferraresi, que foi liberado do último amistoso da Venezuela, antecipou o retorno ao Brasil e deve voltar neste fim de semana.



Huguinho ainda tem o último compromisso com a Seleção Brasileira sub-20 no próximo domingo (4), contra o México. O retorno do atleta ao Rio de Janeiro será na próxima segunda-feira (5).



A expectativa do Botafogo é que os atletas se reapresentem aos treinos até terça-feira (6) e sejam relacionados para o clássico com o Vasco, na próxima quarta-feira (7), em compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos.