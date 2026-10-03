Hulk marcou gol importante na classificação sobre o Platense, da Argentina - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk marcou gol importante na classificação sobre o Platense, da ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/10/2026 16:06 | Atualizado 03/10/2026 16:06

Centroavante do Fluminense, Hulk apostou todas as fichas no título da Libertadores deste ano. Importante na classificação sobre o Platense, da Argentina, ao marcar gol no jogo de ida do duelo de quartas de final, o jogador de 40 anos admitiu que ele e o elenco têm a sensação de que "tá com cara que vai dar" para conquistar o bicampeonato do torneio continental.

"A gente vive de conquista, de disputar títulos importantes e sempre se apega em algo que vai dar certo. O grupo é muito bom, as coisas mudaram positivamente. Vai dar certo", iniciou Hulk, em entrevista à "TNT Sports".

Hulk relembra 'coincidências' na campanha

Na sequência, o atacante fez breve retrospectiva das "coincidências" que o Tricolor viveu na competição até aqui. Primeiro, a classificação sofrida na fase de grupos, dependendo de vitória no Maracanã e derrota do concorrente direto Bolívar para o Independiente Rivadavia. Em seguida, nas oitavas, o triunfo sobre o próprio Rivadavia, depois de sofrer empata no finalzinho fora de casa, com brilho de Fábio na disputa de pênaltis.

"Eu não estava jogando na Libertadores esse ano, chego aqui e o Fluminense se classifica dependendo do Rivadavia. Tem muitas coincidências que a gente acaba levando para o lado positivo. Depois, vai para os pênaltis e o Fábio é o herói (contra o Rivadavia, nas oitavas)", prosseguiu.



Em seguida, lembrou a classificação sobre o Platense, argentino assim como o adversário anterior, nas quartas de final. No jogo de ida, no Maracanã, Hulk marcou um dos gols da vitória por 2 a 0. Porém, na volta o time de La Plata igualou o placar agregado ainda no primeiro tempo e Canobbio precisou aparecer para marcar o gol da classificação na etapa final.

"Depois a gente vai contra o Platense aqui, ganha 2 a 0, aí chega lá aquela loucura. Começa aquele 2 a 0, vai buscar, assume e tal, sofre um pouco no final. Então a gente fala assim 'tá com cara que vai dar esse ano'. Mas sabemos que temos que fazer por onde. Não adianta ficar só na teoria, tem que pôr em prática também", projetou o atacante.

Atacante exalta experiência do grupo

Hulk ainda arrematou exaltando o grupo experiente, "acostumado a ganhar", mas que ainda não conquistou a Libertadores. Um destes exemplos é Thiago Silva, capitão da equipe, que pode estar disputando a competição pela última vez.



"É isso que a gente vem conversando. É um grupo maduro, de jogadores experientes, acostumados a ganhar. Jogadores que são muito experientes e não têm a Libertadores ainda. Então acho que é um motivo. Temos motivos de sobra pra poder pensar positivo de que vamos ganhar essa Libertadores", completou.



Palmeiras será o adversário da semifinal

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Fluminense enfrentará o Palmeiras. O jogo de ida, no Maracanã, está marcado para o dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília). As equipes voltam a se enfrentar no dia 21, no Nubank Parque, no mesmo horário.