Colidio em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Colidio em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/10/2026 16:46

não poderá estar à disposição em um momento decisivo do time na temporada, que é a Colidio rapidamente se firmou no Vasco e virou um dos destaques do bom momento atual. Entretanto,do time na temporada, que é a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors , o que o faz lamentar a regra atual da Conmebol.

A reclamação do atacante argentino é que não entrou em campo pelo River Plate no mata-mata da competição. O problema é que a entidade impede a inscrição porque ele ainda estava na lista do clube argentino para os dois jogos das oitavas de final, contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia.



"É uma semifinal, também insisti muito (para ser liberado). Era para jogar contra o Olimpia e não consegui por causa do regulamento. Injustamente estou fora. A Conmebol deveria rever, porque eu não cheguei a jogar pelo River nas oitavas. Então é algo sem lógica que eu não possa jogar pelo Vasco", disse em entrevista à TNT Sports.



Outros reforços à disposição

Colidio ainda revelou que o Vasco tentou a liberação junto à Conmebol, com provas de que não estava mais à disposição de sua antiga equipe no mata-mata. Entretanto, o regulamento da Copa Sul-Americana só permite que um jogador que estava na lista de inscrição de uma equipe na fase de grupo possa ser regularizado por uma outra no mata-mata.



Diante desse impedimento, o Cruz-Maltino só poderá inscrever o meia Alan Lescano e o zagueiro Gabriel Pereira, que ficaram fora das quartas de final.



Colidio vê prejuízo se jogo for no Nilton Santos



O atacante argentino também mostra preocupação com o local da partida contra o Boca Juniors. O Vasco viu sua tentativa na Justiça de jogar no Maracanã ser refutada , e agora tenta a confirmação de São Januário, mesmo sem a capacidade mínima exigida pela Conmebol, de 30 mil pessoas.

Entretanto, há o risco de que a partida aconteça no Nilton Santos, o que não permitirá uma vantagem no confronto.



"Jogar no sintético não seria bom porque não estamos acostumados. Então seria o mesmo para as duas equipes. Se fosse no Maracanã, estaria lotado, com mais de 60 mil torcedores do Vasco. Seria incrível, mas jogar também em São Januário tem algo especial", avaliou.



Data dos jogos do Vasco contra o Boca Juniors



A busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana tem início na Argentina, onde o Cruz-Maltino joga em 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera. Já a volta será uma semana depois, no dia 20, no mesmo horário. A definição do local deve ocorrer em breve.