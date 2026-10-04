Leonel Flores em ação pela Argentina contra Burkina FasoJuan Mabromata / AFP
Adversário do Vasco, promessa do Boca impressiona Scaloni na Argentina
Leonel Flores, ponta-direita de 19 anos, é uma das principais joias do rival do Cruz-Maltino na semifinal da Sul-Americana
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Colidio critica regra que o impede de jogar a Sul-Americana pelo Vasco
Atacante argentino, que será desfalque contra o Boca Juniors, também avalia os estádios onde a partida pode acontecer no Rio
Justiça nega liberação do Maracanã para Vasco x Boca Juniors
Decisão aponta que obrigar a realização da partida no estádio representaria uma intervenção direta na gestão e no planejamento operacional
Vasco tem liberação para 24 mil pessoas em São Januário contra o Boca
Corpo de Bombeiros também emitiu aval para ampliação do setor visitante; Polícia Militar e Conmebol ainda precisam estar de acordo
Torcedor do Vasco acelera ação na Justiça por Maracanã contra o Boca
Processo aberto pelo vascaíno fez com que a Justiça suspendesse o pedido do clube, nesta sexta-feira (2), pois ambos tratavam do mesmo tema
Pedrinho explica voto por redução de estrangeiros no Brasileirão
Presidente do Vasco afirmou que não considera a proposta o melhor caminho, mas acredita que ainda haverá diálogo para reverter a decisão
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