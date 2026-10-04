Leonel Flores em ação pela Argentina contra Burkina Faso - Juan Mabromata / AFP

Leonel Flores em ação pela Argentina contra Burkina FasoJuan Mabromata / AFP

Publicado 04/10/2026 17:50

Às vésperas da semifinal da Sul-Americana , o Vasco tem um jovem talento para ficar de olho no adversário Boca Juniors. Trata-se de Leonel Flores, ponta-direita de apenas 19 anos, principal revelação da equipe nos últimos meses. Convocado para defender a seleção argentina nesta Data Fifa, o garoto encantou o técnico Lionel Scaloni e a imprensa local, que o cobriram de elogios.

"Eu peço aos jogadores que chegam na seleção que façam as mesmas coisas que fazem nos seus clubes. Pedi o mesmo ao Flores. Temos que cuidar dele, porque ele e Franco (Mastantuono, meia da Fiorentina) são garotos e temos que cuidar desses talentos", disse Scaloni em entrevista coletiva, na qual designou o jovem como "o futuro da Argentina".

Leonel Flores ganhou chances nos dois amistosos da seleção nesta Data Fifa. No primeiro, sua estreia pela Albiceleste, contra a Bolívia, atuou por apenas 13 minutos, mas já foi o suficiente para encher os olhos da imprensa local. Depois de armar jogada que terminou com gol de Flaco López, a promessa do Boca coroou estreia classificada como "deslumbrante" pelo jornal "Clarín", um dos principais do país.

"Há um dado que serve para mostrar a explosão de Flores no futebol argentino. Tem apenas 17 jogos no time principal do Boca, com dois gols e duas assistências, e estreou na primeira divisão em um piscar de olhos: em 16 de julho, um dia depois da vitória da Argentina contra a Inglaterra na Copa do Mundo", adicionou o portal.



Em seguida, ganhou tempo de campo ainda maior na goleada por 7 a 0 contra Burkina Faso, neste sábado (4). Durante os 45 minutos que jogou, o ponta voltou a ter atuação convincente, ainda que com menos brilhos, visto que não participou de gols.

Quando o Vasco enfrenta o Boca?

Equipe da promessa Leonel Flores, o Boca Juniors enfrentará o Vasco pela semifinal da Sul-Americana já neste mês. O duelo de ida será no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Bombonera, na Argentina. A volta acontecerá no dia 20, no mesmo horário, mas ainda não tem palco definido.