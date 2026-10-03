Vista aérea do MaracanãFoto: AGIF

M
Marcus Vinicius Balbino
O palco do jogo de volta entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, segue indefinido. Na última sexta-feira (2), a desembargadora Rose Marie Pimentel Martins, da 5ª Câmara de Direito Público do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), negou o pedido de tutela recursal do advogado Marcus Vinicius de Menezes Reis para obrigar a liberação do Maracanã. A informação é da ESPN.

A magistrada afirmou que os documentos apresentados no processo "não comprovam de forma clara" a "existência de discriminação, desvio de finalidade ou lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa", elementos necessários para fundamentar uma ação popular.
Leia mais: Vasco tem liberação para 24 mil pessoas em São Januário contra o Boca

Além disso, a desembargadora afirmou que determinar judicialmente a realização da partida no Maracanã "representaria intervenção direta na gestão e no planejamento operacional do estádio".

Anteriormente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que a Fla-Flu Serviços S.A., administradora do Maracanã, se manifestasse em até 48 horas sobre o pedido liminar do Vasco para utilizar o estádio contra o Boca Juniors. Após esse prazo, o processo movido pelo Cruz-Maltino deverá ficar suspenso por 20 dias, conforme decisão da juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital.

Em posicionamento, o Consórcio Fla-Flu pediu que fosse mantida a decisão da primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que negou a utilização do estádio ao Cruz-Maltino.

"A ação movida pelo Agravante (Vasco) tem potencial de resultar em graves prejuízos ao Maracanã, já que a utilização do estádio em desacordo com os critérios técnicos necessários para preservação do gramado importará danos ao próprio equipamento público que o Agravante diz querer proteger", escreveram os advogados do consórcio.

Além disso, a dupla Fla-Flu reforçou que já autorizou o Vasco a utilizar o Maracanã em diversas oportunidades e que as respostas negativas recentes "não decorrem de favorecimento a Flamengo ou Fluminense", mas sim de "razões técnicas relacionadas ao gramado". O consórcio também atribuiu o "elevado desgaste do campo" ao evento da NFL, realizado no último domingo (27).

Data dos jogos entre Vasco x Boca Juniors

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate nos dois jogos, o duelo será decidido nos pênaltis.