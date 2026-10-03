Vista aérea do Maracanã - Foto: AGIF

Vista aérea do MaracanãFoto: AGIF

Publicado 03/10/2026 09:20

Além disso, a desembargadora afirmou que determinar judicialmente a realização da partida no Maracanã "representaria intervenção direta na gestão e no planejamento operacional do estádio".Anteriormente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que a Fla-Flu Serviços S.A., administradora do Maracanã, se manifestasse em até 48 horas sobre o pedido liminar do Vasco para utilizar o estádio contra o Boca Juniors. Após esse prazo, o processo movido pelo Cruz-Maltino deverá ficar suspenso por 20 dias, conforme decisão da juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital.Em posicionamento, o Consórcio Fla-Flu pediu que fosse mantida a decisão da primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que negou a utilização do estádio ao Cruz-Maltino."A ação movida pelo Agravante (Vasco) tem potencial de resultar em graves prejuízos ao Maracanã, já que a utilização do estádio em desacordo com os critérios técnicos necessários para preservação do gramado importará danos ao próprio equipamento público que o Agravante diz querer proteger", escreveram os advogados do consórcio.Além disso, a dupla Fla-Flu reforçou que já autorizou o Vasco a utilizar o Maracanã em diversas oportunidades e que as respostas negativas recentes "não decorrem de favorecimento a Flamengo ou Fluminense", mas sim de "razões técnicas relacionadas ao gramado". O consórcio também atribuiu o "elevado desgaste do campo" ao evento da NFL, realizado no último domingo (27).