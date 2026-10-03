Programa ampliou seu escopo social e pedagógico com o módulo inédito - (Foto: Divulgação)

Programa ampliou seu escopo social e pedagógico com o módulo inédito (Foto: Divulgação)

Publicado 03/10/2026 07:00 | Atualizado 03/10/2026 07:41

Na última quarta-feira (30), o auditório da UNIRIO foi palco do lançamento do Código Marcial 2, curso gratuito de capacitação para professores e instrutores de lutas do Brasil realizado dentro de uma universidade federal. Idealizado por Dudu Dantas, bicampeão do Bellator, em parceria com a SJJSAF e a própria UNIRIO, o projeto une a vivência prática dos tatames ao rigor acadêmico. Nesta edição, a iniciativa conta com o apoio de grandes empresas, como Ultragaz e Supergasbras, que apostam no esporte como ferramenta de desenvolvimento e geração de emprego.



A ideia do projeto nasceu de uma inquietação de Dudu Dantas ao visitar um projeto social no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Ao observar um professor que demonstrava extrema dedicação, mas carecia de orientação específica para ensinar uma aluna autista com segurança e adaptação, o lutador percebeu uma urgência no setor: “Amor é essencial, ter uma faixa-preta é essencial, mas quem ensina também precisa de preparo, conhecimento e ferramentas. Foi aí que decidi colocar a mão na massa”, relembra o idealizador.



Para esta segunda edição, o programa amplia seu escopo social e pedagógico com o módulo inédito “Tatame Seguro”: O foco é preparar os educadores em temas sensíveis e fundamentais, como ética, prevenção ao assédio e proteção de mulheres, crianças e jovens. Além da segurança, o curso mira o empreendedorismo: o objetivo é entregar conhecimento de mercado para que os profissionais identifiquem oportunidades de negócios, aprimorem a gestão de suas aulas e consigam aumentar a própria renda.