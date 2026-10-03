Programa ampliou seu escopo social e pedagógico com o módulo inédito (Foto: Divulgação)
A ideia do projeto nasceu de uma inquietação de Dudu Dantas ao visitar um projeto social no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Ao observar um professor que demonstrava extrema dedicação, mas carecia de orientação específica para ensinar uma aluna autista com segurança e adaptação, o lutador percebeu uma urgência no setor: “Amor é essencial, ter uma faixa-preta é essencial, mas quem ensina também precisa de preparo, conhecimento e ferramentas. Foi aí que decidi colocar a mão na massa”, relembra o idealizador.
Para esta segunda edição, o programa amplia seu escopo social e pedagógico com o módulo inédito “Tatame Seguro”: O foco é preparar os educadores em temas sensíveis e fundamentais, como ética, prevenção ao assédio e proteção de mulheres, crianças e jovens. Além da segurança, o curso mira o empreendedorismo: o objetivo é entregar conhecimento de mercado para que os profissionais identifiquem oportunidades de negócios, aprimorem a gestão de suas aulas e consigam aumentar a própria renda.
O impacto da capacitação já é uma realidade comprovada. Profissionais formados na primeira edição conquistaram posições de destaque no mercado e estão atuando na gestão corporativa de empresas, outros que foram contratado para dar aulas fora do país, além de diversos professores que ingressaram em secretarias públicas de esporte.
“A expectativa é que o conhecimento se transforme em oportunidade concreta. Queremos um Brasil de progresso e transformação, com profissionais mais independentes, capazes de gerar renda e dar dignidade às suas famílias”, ressalta Dudu Dantas.
O Código Marcial 2 disponibiliza 180 vagas. Os interessados em participar da formação devem acompanhar os canais oficiais do projeto para consultar o edital e realizar a inscrição. Já os professores que concluíram a primeira edição do curso e desejam cursar especificamente a atualização do módulo “Tatame Seguro” devem procurar diretamente a coordenação do programa, liderada pela professora Jaqueline Barradas (UNIRIO), apresentando o certificado de conclusão anterior.
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