Lilian esteve ao lado de grande nomes das artes marciais - (Foto: Divulgação)

Lilian esteve ao lado de grande nomes das artes marciais (Foto: Divulgação)

Publicado 02/10/2026 06:00 | Atualizado 02/10/2026 19:09

Ao lado de Rogério Minotouro, embaixador do Programa Estadual de Artes Marciais Inclusivas, a fonoaudióloga Lilian Miras participou do primeiro encontro do Ciclo do Conhecimento, realizado na Universidade Estácio, no Maracanã, neste mês de agosto. Durante o debate, ela apresentou parte da experiência construída a partir de sua contribuição técnica para a iniciativa idealizada pelo professor Fabrício Xavier.



Lilian destacou a importância da capacitação dos professores para receber alunos neurodivergentes, abordando aspectos como comunicação, compreensão de comandos, interação social e adaptação das atividades. Segundo a especialista, pequenas mudanças na forma de orientar e conduzir as aulas podem fazer diferença para a permanência e o desenvolvimento dos praticantes.