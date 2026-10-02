Circuito Mineirinho Costa do Sol retorna a Saquarema para mais um grande evento (Foto: ISO)
A competição organizada pela CBJJD promete reunir atletas de diferentes gerações, com categorias que vão do kids ao master, além dos absolutos no masculino e feminino. O evento também terá o já querido e conhecido Festival Mineirinho Original, voltado para crianças, e o Parajiu-Jitsu, em parceria com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP).
"Queria deixar aqui o meu convite para todos os atletas e professores de Jiu-Jitsu da Região dos Lagos. Nos dias 17 e 18 de outubro, estaremos de volta com o Saquarema Spring National Open, que promete pegar fogo. E além disso, existe ainda a possibilidade de mais uma etapa para fechar o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com chave de ouro. Fiquem ligados", disse Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
Outro atrativo está nos absolutos, que terão disputas por faixa e classe de idade e premiação em dinheiro para os campeões de diversas categorias. Entre os destaques estão os absolutos de faixa-preta adulto e master, com bolsas atrativas, além de premiações em outras classes, conforme o número mínimo de atletas nas chaves.
As equipes também entram em cena, com troféus para as cinco primeiras colocadas nas classes kids (mirim a infanto-juvenil) e também geral (juvenil, adulto e master). Para os atletas, além da busca por medalhas e premiações, a etapa representa mais uma oportunidade de somar pontos no Circuito Mineirinho Costa do Sol e movimentar a disputa pelo ranking 2026.
Ao término da temporada, os destaques do ranking serão premiados com a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, passagem internacional para competir pela ISBJJA em Portugal, entre outras oportunidades.
As inscrições seguem abertas em www.cbjjd.com.br até as 17h do dia 9 de outubro, mas a organização alerta que elas podem ser encerradas antes caso seja atingido o limite de participantes. Com o ranking entrando em uma fase decisiva e a temporada se aproximando da reta final, o Saquarema Spring National Open surge como mais uma grande oportunidade para atletas e equipes da Região dos Lagos buscarem seus objetivos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.