Circuito Mineirinho Costa do Sol retorna a Saquarema para mais um grande evento - (Foto: ISO)

Circuito Mineirinho Costa do Sol retorna a Saquarema para mais um grande evento (Foto: ISO)

Publicado 02/10/2026 07:00 | Atualizado 02/10/2026 10:54

O Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu já tem um novo encontro marcado com os atletas da Região dos Lagos. Nos dias 17 e 18 de outubro, o Ginásio da FAETEC, em Bacaxá, será palco do Saquarema Spring National Open, válido pela quinta etapa do Circuito 2026. As inscrições estão abertas no site www.cbjjd.com.br e entram em reta importante nesta semana, com o primeiro lote disponível até sexta-feira (02/10).



A competição organizada pela CBJJD promete reunir atletas de diferentes gerações, com categorias que vão do kids ao master, além dos absolutos no masculino e feminino. O evento também terá o já querido e conhecido Festival Mineirinho Original, voltado para crianças, e o Parajiu-Jitsu, em parceria com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP).



"Queria deixar aqui o meu convite para todos os atletas e professores de Jiu-Jitsu da Região dos Lagos. Nos dias 17 e 18 de outubro, estaremos de volta com o Saquarema Spring National Open, que promete pegar fogo. E além disso, existe ainda a possibilidade de mais uma etapa para fechar o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com chave de ouro. Fiquem ligados", disse Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.