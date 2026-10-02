Atleta da equipe Team Lucas Mineiro, Gustavo Jones vive grande fase no MMA - (Foto: Divulgação)

Atleta da equipe Team Lucas Mineiro, Gustavo Jones vive grande fase no MMA (Foto: Divulgação)

Publicado 02/10/2026 08:15 | Atualizado 02/10/2026 20:25

Nascido em Salvador, na Bahia, e criado no Ceará desde os nove anos de idade, Gustavo Jones construiu nas artes marciais o caminho que o levou a uma das maiores conquistas de sua carreira. Aos 28 anos, o lutador vive um momento especial após faturar o cinturão peso-médio do Cage Warriors, uma das principais organizações do MMA europeu. A vitória por finalização aconteceu no Cage Warriors 210, realizado no último dia 26 de setembro, em Dublin, na Irlanda, diante do atleta da casa Paddy McCorry.



Antes de imaginar uma carreira profissional nas lutas, Gustavo tinha outro sonho: ser jogador de Futebol. O primeiro contato com as artes marciais aconteceu ainda na escola, através do Wrestling. A experiência abriu as portas para outras modalidades e, posteriormente, vieram o Jiu-Jitsu, o Muay Thai e o Kickboxing. Foi justamente na luta em pé que o nordestino encontrou sua identidade como atleta. “Fui me apaixonando”, conta.



A primeira investida de Gustavo Jones no MMA aconteceu em 2019, em um evento regional no Ceará. Apesar do início na modalidade, foi no Kickboxing que ele viveu alguns dos principais capítulos da primeira fase de sua carreira. Em 2023, conquistou o título do WGP Kickboxing e, pouco depois, decidiu buscar novos desafios fora do Brasil. A mudança o levou até a Rússia, onde recebeu uma oportunidade para lutar MMA. O resultado não foi o esperado, e o atleta retornou ao Brasil.



A troca de modalidade, porém, não aconteceu sem dificuldades. Gustavo Jones precisou reconstruir sua trajetória dentro do MMA e encontrou no Team Lucas Mineiro um ambiente fundamental para essa evolução. Há dois anos trabalhando ao lado de Lucas – e morando no Instituto Lucas Mineiro, braço social do time -, o nordestino chegou à equipe com duas vitórias no cartel. Desde então, construiu uma sequência que o levou a oito vitórias e duas derrotas. “O Lucas sabe muito de luta e essa experiência vem fazendo a diferença”, destacou.

Gustavo Jones conquistou cinturão dos médios do Cage Warrios com grande vitória na Irlanda (Foto: Divulgação)

A oportunidade de disputar o cinturão do Cage Warriors surgiu de maneira inesperada. O confronto contra Paddy McCorry não estava inicialmente nos planos de Gustavo Jones. Ele entrou no duelo para substituir Julio, seu parceiro de treinamento, que sofreu uma lesão e precisou deixar a luta. Como já vinha treinando, Gustavo decidiu abraçar a oportunidade. O combate em Dublin acabou sendo sua quinta apresentação no ano – e terminou da mesma forma que todas as suas lutas anteriores: ainda no primeiro round.



Diante do público irlandês, Gustavo se impôs. A rápida vitória por finalização, entretanto, não foi fruto do acaso. A posição já fazia parte da rotina de preparação do atleta na Team Lucas Mineiro. “A finalização não caiu do céu. Era uma posição que estávamos treinando todos os dias”, explicou. Para ele, o trabalho desenvolvido pelos treinadores de grappling da equipe foi determinante para que a oportunidade fosse transformada em título.



O triunfo colocou o cinturão peso-médio do Cage Warriors nas mãos de um lutador que já vinha construindo uma identidade agressiva desde os tempos de Kickboxing. Mais do que uma conquista pessoal, Gustavo vê o título como a realização de um sonho e como um marco dentro de uma organização que ajudou a revelar grandes nomes do MMA mundial. “Foi um sonho realizado, ser campeão em um evento como o Cage Warriors, que já formou grandes lutadores. Agora chegou a minha vez”, afirmou ele.



Entre os grandes nomes que passaram pelo Cage Warriors está Conor McGregor, que conquistou os cinturões peso-pena e peso-leve da organização antes de chegar ao UFC e construir uma das carreiras mais conhecidas da história recente do MMA. A referência ajuda a dimensionar o caminho percorrido por Gustavo Jones, mas o campeão sabe que ainda há trabalho pela frente. Ele reconhece a evolução desde que decidiu se dedicar ao MMA, mas mantém a convicção de que ainda pode crescer muito dentro do esporte.



O próximo capítulo ainda não está definido. Gustavo está disposto tanto a defender o cinturão do Cage Warriors quanto a aceitar um novo desafio caso surja uma oportunidade de avançar na carreira. E, quando o assunto é UFC, o discurso é direto. “Chegar no UFC não é um objetivo, é um fato, apenas questão de tempo. Eu estou pronto e sei que vai chegar a minha hora”.



Agora campeão do Cage Warriors, Gustavo Jones quer aproveitar a fase para fazer mais lutas em 2026 e fechar o ano em alta. Mas, por trás dos cinturões, vitórias e grandes objetivos, existe também uma motivação pessoal: construir um futuro melhor para sua filha e família. Com a experiência acumulada no Kickboxing, a evolução proporcionada pelo Team Lucas Mineiro e uma nova conquista internacional no currículo, o baiano criado no Ceará entra em uma nova etapa da carreira. O cinturão já está nas mãos. O próximo destino, segundo o próprio, é apenas uma questão de tempo. A oportunidade de disputar o cinturão do Cage Warriors surgiu de maneira inesperada. O confronto contra Paddy McCorry não estava inicialmente nos planos de Gustavo Jones. Ele entrou no duelo para substituir Julio, seu parceiro de treinamento, que sofreu uma lesão e precisou deixar a luta. Como já vinha treinando, Gustavo decidiu abraçar a oportunidade. O combate em Dublin acabou sendo sua quinta apresentação no ano – e terminou da mesma forma que todas as suas lutas anteriores: ainda no primeiro round.Diante do público irlandês, Gustavo se impôs. A rápida vitória por finalização, entretanto, não foi fruto do acaso. A posição já fazia parte da rotina de preparação do atleta na Team Lucas Mineiro. “A finalização não caiu do céu. Era uma posição que estávamos treinando todos os dias”, explicou. Para ele, o trabalho desenvolvido pelos treinadores de grappling da equipe foi determinante para que a oportunidade fosse transformada em título.O triunfo colocou o cinturão peso-médio do Cage Warriors nas mãos de um lutador que já vinha construindo uma identidade agressiva desde os tempos de Kickboxing. Mais do que uma conquista pessoal, Gustavo vê o título como a realização de um sonho e como um marco dentro de uma organização que ajudou a revelar grandes nomes do MMA mundial. “Foi um sonho realizado, ser campeão em um evento como o Cage Warriors, que já formou grandes lutadores. Agora chegou a minha vez”, afirmou ele.Entre os grandes nomes que passaram pelo Cage Warriors está Conor McGregor, que conquistou os cinturões peso-pena e peso-leve da organização antes de chegar ao UFC e construir uma das carreiras mais conhecidas da história recente do MMA. A referência ajuda a dimensionar o caminho percorrido por Gustavo Jones, mas o campeão sabe que ainda há trabalho pela frente. Ele reconhece a evolução desde que decidiu se dedicar ao MMA, mas mantém a convicção de que ainda pode crescer muito dentro do esporte.O próximo capítulo ainda não está definido. Gustavo está disposto tanto a defender o cinturão do Cage Warriors quanto a aceitar um novo desafio caso surja uma oportunidade de avançar na carreira. E, quando o assunto é UFC, o discurso é direto. “Chegar no UFC não é um objetivo, é um fato, apenas questão de tempo. Eu estou pronto e sei que vai chegar a minha hora”.Agora campeão do Cage Warriors, Gustavo Jones quer aproveitar a fase para fazer mais lutas em 2026 e fechar o ano em alta. Mas, por trás dos cinturões, vitórias e grandes objetivos, existe também uma motivação pessoal: construir um futuro melhor para sua filha e família. Com a experiência acumulada no Kickboxing, a evolução proporcionada pelo Team Lucas Mineiro e uma nova conquista internacional no currículo, o baiano criado no Ceará entra em uma nova etapa da carreira. O cinturão já está nas mãos. O próximo destino, segundo o próprio, é apenas uma questão de tempo.

Leia Mais Saquarema recebe quinta etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol com inscrições abertas

Cria de projeto social na Bahia relembra trajetória no Jiu-Jitsu e se prepara para superluta no Rio

Lilian Miras destaca experiência em programa de artes marciais inclusivas com Minotouro

Sobre o Instituto Lucas Mineiro



Idealizado pelo CEO, empresário e técnico Lucas Mineiro, o Instituto tem o objetivo de ajudar/apoiar e empresariar atletas que o procuram, do Brasil inteiro, para fazer parte da equipe profissional.



Possui um alojamento na rua do centro de treinamento onde os atletas residem em busca dos seus sonhos. O Instituto conta com apoio/patrocínio de empresas e pessoas que colaboram para o crescimento do mesmo. A missão é fazer com que o esporte seja esta ferramenta de trabalho para estas pessoas, onde de dentro do tatame sairão campeões da vida. Idealizado pelo CEO, empresário e técnico Lucas Mineiro, o Instituto tem o objetivo de ajudar/apoiar e empresariar atletas que o procuram, do Brasil inteiro, para fazer parte da equipe profissional.Possui um alojamento na rua do centro de treinamento onde os atletas residem em busca dos seus sonhos. O Instituto conta com apoio/patrocínio de empresas e pessoas que colaboram para o crescimento do mesmo. A missão é fazer com que o esporte seja esta ferramenta de trabalho para estas pessoas, onde de dentro do tatame sairão campeões da vida.