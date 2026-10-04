Thiago Silva comanda treinoReprodução / Redes Sociais
"Ontem foi um dia muito especial para mim. Tive a oportunidade de realizar um trabalho com os meninos de Xerém para a entrega do trabalho final do curso da #ScottishFACoachEd. Um momento que representa muito mais do que uma etapa concluída: representa aprendizado, desafios e a realização de um sonho!", escreveu.
"Quero agradecer de coração a todos que me ajudaram e fizeram parte desse dia. Cada ajuda, cada palavra e cada momento foram importantes para que tudo acontecesse da melhor maneira. Muito obrigado a todos! Um dia que vou guardar para sempre", completou.
Thiago Silva nunca escondeu a vontade de se tornar treinador no futuro. A atividade faz parte da preparação do zagueiro para seguir a carreira após encerrar a trajetória como jogador. Na pandemia, em 2020, ele já havia iniciado o curso na CBF para tirar a Licença B, a primeira etapa do processo. Na época, o zagueiro tricolor estava no Chelsea e foi colega de turma dos ex-jogadores Filipe Luís e Paulinho.
Quando saiu do Porto, de Portugal, antes de retornar ao Fluminense, Thiago Silva foi até a Escócia, em maio, para cumprir exigências para obter a Licença A da Uefa, que habilita profissionais a comandar equipes de base de elite, categorias profissionais intermediárias ou atuar como auxiliar técnico principal no futebol europeu.
O defensor chamou a atenção após auxiliar o treinador Marcão, que, na época, era interino, na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras por 3 a 2. O jogador, que seria poupado para o confronto, pediu para ficar ao menos no banco de reservas e, ao longo do jogo, foi visto conversando com o técnico e até ajudando na orientação dos companheiros à beira do campo.
“Me pega um pouco (o lado treinador). Sou fascinado por tática, essas situações de jogo. O Marcão tem dado essa abertura para que possamos ajudar. Antes da reunião principal, nos reunimos para tentar estruturar a nossa bola defensiva”, comentou Thiago Silva.
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