Fábio treina com o Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fábio treina com o Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/10/2026 16:51

Goleiro do Fluminense desde 2022, Fábio é um dos maiores exemplos não só de longevidade, mas também de constância no futebol brasileiro. Assim pensa Cássio, guarda-redes do Cruzeiro, que rasgou elogios ao colega de posição por seu "alto nível" nos jogos e treinos, mesmo aos 46 anos.

"O maior exemplo é o Fábio. O Fábio está com 46. É um dos goleiros mais regulares do Brasil, se você pegar os números dele, ver ele jogar, tecnicamente. Eu gosto de ver muito na internet o treinamento de goleiro e você vê o nível de treinamento dele é sempre em alto nível", afirmou Cássio, em entrevista ao "Charla Podcast"

Em seguida, o arqueiro cruzeirense usou o exemplo de Fábio para comentar as mudanças nos treinamentos da posição nos dias atuais. Segundo ele, as atualizações ajudam muito o guarda-redes do Fluminense a seguir atuando em alto nível.

"Chega uma idade, no caso da gente (goleiros), que a gente tem que se adaptar às mudanças e se adaptar para o bem. Hoje há um trabalho maior de musculação, há um pré-treino. Mudou os treinos, não é mais como antigamente, que era duas horas, caía de um lado para o outro. Mudou tecnicamente", prosseguiu.

"Hoje, a maioria são trabalhos específicos para situações de jogo. E eu vejo os trabalhos do Fábio. São todos fortalecendo as qualidades dele. O trabalho de explosão, o Fábio é um cara que tem muita explosão. Você vê o posicionamento dele, eu fico vendo. Cada goleiro tem sua particularidade", completou.



Fábio já bateu recordes de longevidade

Nos últimos anos, o goleiro do Fluminense tem traduzido sua longevidade em recordes. Com mais de 1.400 partidas oficiais, ele ultrapassou o inglês Peter Shilton e se tornou o jogador que mais vezes entrou em campo na história do futebol mundial.

Além disso, também é aquele que atuou em mais oportunidades na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Sem contar que Fábio é o arqueiro com mais partidas sem sofrer gols na história, mais de 530 no total, à frente da lenda italiana Gianluigi Buffon.