Martinelli é o destaque do meio-campo tricolor na temporada - MARINA GARCIA/FLUMINENSE F.C.

Martinelli é o destaque do meio-campo tricolor na temporadaMARINA GARCIA/FLUMINENSE F.C.

Publicado 06/10/2026 13:41

Martinelli se reapresentou ao Fluminense nesta terça-feira (6) ao concluir a primeira experiência na seleção brasileira. O volante de 24 anos regressa ao clube após atuar nos dois últimos amistosos da equipe de Carlo Ancelotti e fica à disposição para o confronto com o Coritiba, nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Convocado pela primeira vez para a Amarelinha em razão da lesão de João Pedro, do Chelsea, o atleta permaneceu entre os reservas na partida inicial diante da Austrália. A estreia ocorreu no segundo teste frente aos australianos, seguida de nova participação contra a Índia, totalizando cerca de 45 minutos em campo durante a Data Fifa.



Voltou da Seleção, fez aniversário e chegou ao CT Carlos Castilho pra receber o carinho especial dos companheiros Bem-vindo de volta, Martinelli! Já estávamos com saudades! https://t.co/1QupnQwXLH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 6, 2026

A passagem pela Seleção veio na sequência de uma atuação de destaque pelo Tricolor. Na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, em 20 de setembro, o meio-campista serviu Serna no terceiro gol. O desempenho antecedeu a viagem para a apresentação ao técnico italiano.

De volta ao elenco, ele terá poucos dias de preparação antes da retomada do Brasileirão. O grupo comandado por Marcão recebe o Coritiba na quinta-feira e disputa o clássico com o Flamengo no domingo. Depois, fará o primeiro embate da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 14, no Maracanã.

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Martinelli também figura na lista de nove atletas pendurados do plantel. Caso receba cartão amarelo no compromisso com o Coritiba, desfalcará a equipe diante do Rubro-Negro. Ganso e Hulk são outros titulares nessa situação.

Martinelli também figura na lista de nove atletas pendurados do plantel. Caso receba cartão amarelo no compromisso com o Coritiba, desfalcará a equipe diante do Rubro-Negro. Ganso e Hulk são outros titulares nessa situação.

Referência de Xerém

A convocação coroou a afirmação do volante. Integrante das categorias de base desde 2017, quando ingressou no sub-17, o atleta estreou no time profissional em 2020. Desde então, consolidou-se como peça central do elenco e tornou-se o jogador formado em Xerém com maior número de partidas pela equipe principal.



Aos 24 anos, Martinelli soma conquistas expressivas pelo clube, incluindo a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato