Festa da torcida do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Festa da torcida do Fluminense no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/10/2026 18:12 | Atualizado 06/10/2026 18:14

Em grande fase na temporada, o Fluminense tem realizado um trabalho de mobilização da torcida para a reta final de 2026. Quase 30 mil ingressos foram vendidos apenas para os sócios de prioridade máxima, nesta última segunda-feira (5), para o jogo contra o Palmeiras, no dia 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. A expectativa é de recorde de público.

O Fluminense terá a capacidade máxima do Maracanã à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Somente nas primeiras horas de venda, apenas para os sócios de prioridade máxima, foram quase 30 mil ingressos comercializados, além do Setor Sul esgotado. A venda para os torcedores com planos de prioridade 2 começam nesta quinta (8), às 10h (de Brasília), e prioridade 3 na sexta (9), às 10h.

A venda para o público geral também começa na sexta, a partir das 18h. Os valores variam de R$ 50 (meia entrada do setor Leste Superior) à R$ 650 (inteira do Maracanã Mais). Todos os torcedores que quiserem ir ao jogo devem cadastrar a biometria facial para acessar o estádio. Os convidados contratados dos sócios terão direito a 60% de desconto.

O maior público do Fluminense na temporada foi na final do Campeonato Carioca, quando foi mandante da decisão contra o Flamengo. Na ocasião, 69.315 torcedores estiveram presentes no Maracanã. Sem levar em consideração os clássicos, o maior público do Tricolor no ano foi na partida contra o Bolívar, da Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores, quando 62.819 tricolores estiveram presentes no Maracanã.

Maiores públicos do Fluminense em 2026:

1º - Fluminense 0 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca): 69.315 presentes

2º - Fluminense 2 x 1 Bolívar (Libertadores): 62.819 presentes

3º - Fluminense 2 x 0 Platense (Libertadores): 50.731 presentes

4º - Fluminense 1 x 3 Vasco (Copa do Brasil): 48.794 presentes

5º - Fluminense 2 x 1 Flamengo (Campeonato Carioca): 46.525 presentes

6º - Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão): 44.833 presentes

7º - Fluminense 3 x 1 Deportivo La Guaira (Libertadores): 42.240 presentes

8º - Fluminense 1 x 0 Vasco (Brasileirão): 38.750 presentes

9º - Fluminense 1 x 1 Vasco (Campeonato Carioca): 38.449 presentes

10º - Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia (Libertadores): 31.279 presentes