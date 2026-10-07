Martinelli em campo pela Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Martinelli em campo pela SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/10/2026 12:43

Convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia, o volante Martinelli, de 24 anos, agradou bastante o técnico italiano. De acordo com informações do portal "GE", o atleta tricolor deverá receber novas chances.

Convocado pela primeira vez para a Amarelinha em razão da lesão de João Pedro, do Chelsea, o atleta permaneceu entre os reservas na partida inicial diante da Austrália. A estreia ocorreu no segundo teste frente aos australianos, seguida de nova participação contra a Índia, totalizando cerca de 45 minutos em campo durante a Data Fifa.

O atleta agradou pelos treinos e também pelo bom rendimento nos minutos que teve em campo. Martinelli chama a atenção porque pode atuar como primeiro volante, tendo uma excelente circulação de bola desde a defesa.

Carlo Ancelotti deverá utilizar mais os jogadores que chamou e que não tiveram tanto tempo, como foi o caso de Martinelli nos próximos jogos. O Brasil enfrentará Japão e Singapura em 14 e 17 de novembro.

A passagem pela Seleção veio na sequência de uma atuação de destaque pelo Tricolor. Na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, em 20 de setembro, o meio-campista serviu Serna no terceiro gol. O desempenho antecedeu a viagem para a apresentação ao técnico italiano.

De volta ao elenco do Fluminense, Martinelli já deverá ser utilizado pelo Tricolor. O grupo comandado por Marcão recebe o Coritiba na quinta-feira (8) e disputa o clássico com o Flamengo no domingo (11). Depois, fará o primeiro embate da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 14, no Maracanã.

Martinelli estreou no time profissional em 2020. Desde então, consolidou-se como peça central do elenco e tornou-se o jogador formado em Xerém com maior número de partidas pela equipe principal. Aos 24 anos, o volante soma conquistas expressivas pelo clube, incluindo a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.