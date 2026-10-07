Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Remo, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Remo, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 07/10/2026 19:59

Fluminense, Canobbio permanece no radar do Uruguai. O atacante de 28 anos, que estava na pré-lista, foi ausência entre os convocados de Diego Forlán nesta Data Fifa, mas a decisão não foi técnica, e sim devido à sua expulsão na Copa do Mundo. A informação é do "ge". Em boa fase noCanobbio permanece no radar do Uruguai. O atacante de 28 anos, que estava na pré-lista, foi ausência entre os convocados de Diego Forlán nesta Data Fifa, mas a decisão não foi técnica, e sim devido à sua expulsão na Copa do Mundo. A informação é do "ge".

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O jogador foi expulso no minuto final do jogo contra a Espanha e partiu para cima do árbitro Ismail Elfath (EUA). A Fifa decidiu puni-lo, às vésperas da convocação, por dois jogos. Com isso, Canobbio ficaria de fora de dois dos três confrontos da seleção nesta Data Fifa. O jogador foi expulso no minuto final do jogo contra a Espanha e partiu para cima do árbitro Ismail Elfath (EUA). A Fifa decidiu puni-lo, às vésperas da convocação, por dois jogos. Com isso, Canobbio ficaria de fora de dois dos três confrontos da seleção nesta Data Fifa.

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O técnico então ligou para o jogador tricolor para justificar a ausência entre os convocados. No contato, porém, Forlán frisou o desejo de contar com Canobbio em outras convocações, muito provavelmente em novembro. O técnico então ligou para o jogador tricolor para justificar a ausência entre os convocados. No contato, porém, Forlán frisou o desejo de contar com Canobbio em outras convocações, muito provavelmente em novembro.

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Durante a Data Fifa, a seleção uruguaia disputou três amistosos no continente asiático. No primeiro duelo, contra o Japão, a Celeste perdeu por 3 a 1. No entanto, contra a Coreia do Sul e a Índia, o Uruguai não tomou conhecimento dos adversários e venceu por 4 a 1 e 6 a 1, respectivamente. Durante a Data Fifa, a seleção uruguaia disputou três amistosos no continente asiático. No primeiro duelo, contra o Japão, a Celeste perdeu por 3 a 1. No entanto, contra a Coreia do Sul e a Índia, o Uruguai não tomou conhecimento dos adversários e venceu por 4 a 1 e 6 a 1, respectivamente.

Momento de Canobbio na temporada

Canobbio vem vivendo boa fase no Fluminense. O uruguaio é o terceiro artilheiro do Tricolor na temporada, com oito gols, e é peça fundamental de Marcão. Em 2026, atuou em 41 jogos, sendo 38 como titular, e anotou oito gols e deu três assistências.

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Qual o próximo compromisso do Fluminense?

O Fluminense retorna a campo na próxima quinta-feira (8), contra o Coritiba, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No momento, o Tricolor ocupa a quarta colocação da competição, com 48 pontos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza