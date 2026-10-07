Nino está no Zenit desde 2024 - Divulgação / Zenit

Nino está no Zenit desde 2024Divulgação / Zenit

Publicado 07/10/2026 11:44

O zagueiro Nino, ídolo do Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia , esclareceu como foram as negociações do Tricolor para tentar repatriá-lo no meio do ano. Em entrevista ao canal do ex-jogador e comentarista Felipe Melo, o jogador explicou que o crescimento do seu filho, Antônio, portador de síndrome de Down, é essencial para definir os próximos passos e deu mais detalhes das conversas com os clubes.

"Em dezembro do ano passado, realmente houve um interesse do Fluminense e do Palmeiras. Os dois clubes quiseram a minha contratação. Você, como meu amigo pessoal, sabe que eu tenho um filho, Antônio, com síndrome de Down. Por vezes, eu e minha esposa, a gente pensa e a gente sabe, no fundo a gente sabe, que talvez para ele estar no Brasil seria melhor para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento da fala, da coordenação motora", disse.

Então, Nino afirmou que nunca fechou a porta para nenhuma equipe, pois sabe que em algum momento, o desenvolvimento de Antônio terá que ser priorizado, além da carreira profissional do atleta. Então, o defensor explicou melhor como foram as tratativas.

"O Palmeiras e o Fluminense surgiram. A questão foi que, em dezembro do ano passado, quando os dois clubes chegaram, o Zenit falou: 'Nós só vamos vender o Nino se nós formos campeões'. O título só se resolveu em junho. O Palmeiras não podia esperar até junho e desistiu da contratação", disse.

Já em relação ao Tricolor, Nino esclareceu que o clube russo ditou a negociação e quis segurá-lo na equipe. "Pós-título, o Zenit falou: 'Falamos que ia vender, mas vai ser nas nossas condições'. O Fluminense fez uma ótima proposta financeira, um valor muito bom, mas o Zenit pediu mais e o Fluminense acabou chegando no teto", afirmou.

"As negociações não chegaram ao ponto de eu falar: 'Eu quero ir para esse ou aquele'. Foram negociações entre clubes com motivos diferentes, mas pelo Zenit, não avançaram", concluiu.

Nino iniciou, em agosto, o processo de renovação com o time russo até 2030. O defensor, que conquistou a Libertadores 2023 pelo Fluminense, está na equipe desde 2024, onde venceu dois títulos do Campeonato Russo, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia.