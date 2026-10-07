O Brasileirão, enfim, volta a ter uma rodada cheia (a 29ª), após quase 20 dias de interrupção por causa da Data Fifa. E se o período de treinos foi importante para jogadores descansarem e técnicos ajustarem as equipes, os torcedores tiveram que esperar por um longo período pelo início da reta final do campeonato, com as últimas 10 partidas decisivas para título, G-4 e zona de rebaixamento.
Por isso, o Jornal O DIA traz um breve resumo de como estão as situações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, assim como as brigas em todas as posições na tabela.
Líder do Brasileirão com 60 pontos em 28 jogos, o time do técnico Leonardo Jardim entrou na pausa com três pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado. Além de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em casa, viu o rival paulista empatar sem gols em porto Alegre com o Grêmio.
E o Rubro-Negro um oportunidade de ampliar ainda mais essa vantagem na quinta-feira (8), mas a missão não é simples. Afinal, joga na Vila Belmiro contra o Santos, que vive boa fase e vem de cinco vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o Palmeiras não terá um jogo tranquilo, pois enfrenta em casa o Bahia.
Chances de título do Brasileirão
Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo tem 76,4% de chance de ser campeão. Já o Alviverde tem 21,6%.
Outro carioca em boa situação no Brasileirão, o Tricolor reassumiu a quarta colocação após a 28ª rodada, com 48 pontos, e tem a chance de abrir uma vantagem para o quinto. Afinal, joga no Maracanã contra o Coritiba, na quinta-feira.
Além disso, o Bahia, que é o quinto com 46 pontos, pega o Palmeirasfora e pode tropeçar. Outros adversários diretos, o Athletico-PR, terceiro com 49, e Cruzeiro, sexto com 45, jogam em casa contra Atlético-MG e São Paulo, respectivamente.
Possibilidades de vaga na Libertadores
Além de Flamengo e Palmeiras praticamente garantidos no G-4, o Furacão está em boa situação, com 85,3% de chance de ir para a competição sul-americana. O Fluminense também está em boa situação, com 76,1%.
Já os times baiano, com 55%, e mineiro, com 47,9% estão bem na disputa, enquanto Atlético-MG, com 18,2% e Santos, com 12,7% correm por fora atualmente.
Já na parte de baixo da tabela, a briga está mais acirrado, com apenas seis pontos de distância entre o 12º colocado, que é o Botafogo (35 pontos), e o 17º, o Grêmio (29). Dos times que buscam fugir do rebaixamento, o Vasco é o único que entrou na Data Fifa em bom momento.
O time de Pedro Emanuel goleou o Coritiba por 5 a 0 e saiu do Z-4, ao pular para 16º com 31 pontos, e agora pode se afastar um pouco mais. Para isso, precisará vencer o clássico com o Glorioso, que espera evoluir com Tite e praticamente acabar com o risco de queda caso vença no Nilton Santos.
O risco de rebaixamento
A lanterna Chapecoense, com 18 pontos, tem 99,2% de possibilidade de cair e só aguarda pela confirmação. O Remo, com 23, vive situação dramática, com 94,2%, enquanto Internacional (68,4%), com 28, e Grêmio (57,7%) tentam primeiro sair do Z-4.
Apesar de estar em 14º com 32 pontos, o Corinthians tem mais risco de queda (21,4%) do que Vasco (18,3%) e Mirassol (17,5%), que também tem 32. O Vitória (12,6%) é outro ainda a perigo com 33. Botafogo (4,2%) e São Paulo (3%) ainda precisam de mais um pouco para se livrarem de vez.
Próximos jogos do Brasileirão
Nesta quarta (7/10) 19h30: Remo x Grêmio - Mangueirão
19h30: Red Bull Bragantino x Mirassol — Morumbi
19h30: Internacional x Corinthians — Beira-Rio
20h: Vitória x Chapecoense — Barradão
20h30: Botafogo x Vasco — Nilton Santos
21h30: Cruzeiro x São Paulo — Mineirão
Na quinta(8/10) 19h30: Santos x Flamengo — Vila Belmiro
20h: Athletico-PR x Atlético-MG — Arena da Baixada
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