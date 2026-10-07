Disputa pelo troféu do Brasileirão de 2026 entra na reta final - Divulgação

Disputa pelo troféu do Brasileirão de 2026 entra na reta finalDivulgação

Publicado 07/10/2026 11:38 | Atualizado 08/10/2026 10:21

reta final do campeonato, com as últimas 10 partidas decisivas para título, G-4 e zona de rebaixamento.

Brasileirão , enfim, volta a ter uma rodada cheia (a 29ª), após quase 20 dias de interrupção por causa da Data Fifa. E se o período de treinos foi importante para jogadores descansarem e técnicos ajustarem as equipes, os torcedores tiveram que esperar por um longo período pelo início da

O DIA traz um breve resumo de como estão as situações de Flamengo, Fluminense e

Por isso, o Jornaltraz um breve resumo de como estão as situações de Botafogo Vasco , assim como as brigas em todas as posições na tabela.

Flamengo em vantagem



Líder do Brasileirão com 60 pontos em 28 jogos, o time do técnico Leonardo Jardim entrou na pausa com três pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado. Além de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em casa, viu o rival paulista empatar sem gols em porto Alegre com o Grêmio.



E o Rubro-Negro um oportunidade de ampliar ainda mais essa vantagem na quinta-feira (8), mas a missão não é simples. Afinal, joga na Vila Belmiro contra o Santos, que vive boa fase e vem de cinco vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o Palmeiras não terá um jogo tranquilo, pois enfrenta em casa o Bahia.



Chances de título do Brasileirão



Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo tem 76,4% de chance de ser campeão. Já o Alviverde tem 21,6%.



Fluminense pode se consolidar no G-4



Outro carioca em boa situação no Brasileirão, o Tricolor reassumiu a quarta colocação após a 28ª rodada, com 48 pontos, e tem a chance de abrir uma vantagem para o quinto. Afinal, joga no Maracanã contra o Coritiba, na quinta-feira.



Além disso, o Bahia, que é o quinto com 46 pontos, pega o Palmeiras fora e pode tropeçar. Outros adversários diretos, o Athletico-PR, terceiro com 49, e Cruzeiro, sexto com 45, jogam em casa contra Atlético-MG e São Paulo, respectivamente.



Possibilidades de vaga na Libertadores



Além de Flamengo e Palmeiras praticamente garantidos no G-4, o Furacão está em boa situação, com 85,3% de chance de ir para a competição sul-americana. O Fluminense também está em boa situação, com 76,1%.

Já os times baiano, com 55%, e mineiro, com 47,9% estão bem na disputa, enquanto Atlético-MG, com 18,2% e Santos, com 12,7% correm por fora atualmente.



Botafogo e Vasco esperam se afastar do Z-4



Já na parte de baixo da tabela, a briga está mais acirrado, com apenas seis pontos de distância entre o 12º colocado, que é o Botafogo (35 pontos), e o 17º, o Grêmio (29). Dos times que buscam fugir do rebaixamento, o Vasco é o único que entrou na Data Fifa em bom momento.



O time de Pedro Emanuel goleou o Coritiba por 5 a 0 e saiu do Z-4, ao pular para 16º com 31 pontos, e agora pode se afastar um pouco mais. Para isso, precisará vencer o clássico com o Glorioso, que espera evoluir com Tite e praticamente acabar com o risco de queda caso vença no Nilton Santos.



O risco de rebaixamento



A lanterna Chapecoense, com 18 pontos, tem 99,2% de possibilidade de cair e só aguarda pela confirmação. O Remo, com 23, vive situação dramática, com 94,2%, enquanto Internacional (68,4%), com 28, e Grêmio (57,7%) tentam primeiro sair do Z-4.



Apesar de estar em 14º com 32 pontos, o Corinthians tem mais risco de queda (21,4%) do que Vasco (18,3%) e Mirassol (17,5%), que também tem 32. O Vitória (12,6%) é outro ainda a perigo com 33. Botafogo (4,2%) e São Paulo (3%) ainda precisam de mais um pouco para se livrarem de vez.



Próximos jogos do Brasileirão



Nesta quarta (7/10)

19h30: Remo x Grêmio - Mangueirão



19h30: Red Bull Bragantino x Mirassol — Morumbi



19h30: Internacional x Corinthians — Beira-Rio



20h: Vitória x Chapecoense — Barradão



20h30: Botafogo x Vasco — Nilton Santos



21h30: Cruzeiro x São Paulo — Mineirão

Na quinta(8/10)

19h30: Santos x Flamengo — Vila Belmiro



20h: Athletico-PR x Atlético-MG — Arena da Baixada



21h30: Fluminense x Coritiba — Maracanã



21h30: Palmeiras x Bahia — Nubank Parque