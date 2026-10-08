Pelé foi tricampeão mundial com a Seleção, em 1958, 1962 e 1970 - Adrian Dennis / AFP

Pelé foi tricampeão mundial com a Seleção, em 1958, 1962 e 1970 Adrian Dennis / AFP

Publicado 08/10/2026 09:00





A escolha sintetizou a dimensão alcançada pelo brasileiro dentro e fora dos gramados. Ele havia transformado a camisa 10 em símbolo, conquistado três Copas do Mundo e construído uma carreira inigualável. Pelé foi eleito Atleta do Século em 1980, através de uma votação organizada pelo jornal francês "L’Équipe" com jornalistas de 20 importantes publicações esportivas internacionais. O Rei do Futebol recebeu 178 pontos e superou o norte-americano Jesse Owens, lenda do atletismo, por nove. O ciclista belga Eddy Merckx terminou em terceiro.A escolha sintetizou a dimensão alcançada pelo brasileiro dentro e fora dos gramados. Ele havia transformado a camisa 10 em símbolo, conquistado três Copas do Mundo e construído uma carreira inigualável.

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O resultado foi publicado no dia 12 de julho de 1980, em uma edição que dedicou sete páginas à votação. A cerimônia de entrega do troféu ocorreu quase um ano depois, em 15 de maio de 1981, no Parc des Princes, em Paris, antes de um amistoso entre Brasil e França. Pelé recebeu a homenagem das mãos de Jacques Goddet, diretor do "L’Équipe", e deu uma volta de honra pelo estádio.

O resultado foi publicado no dia 12 de julho de 1980, em uma edição que dedicou sete páginas à votação. A cerimônia de entrega do troféu ocorreu quase um ano depois, em 15 de maio de 1981, no Parc des Princes, em Paris, antes de um amistoso entre Brasil e França. Pelé recebeu a homenagem das mãos de Jacques Goddet, diretor do "L’Équipe", e deu uma volta de honra pelo estádio.

Títulos, recordes e a camisa 10



Dentro de campo, a carreira oferecia argumentos suficientes. Pelé é o único jogador tricampeão mundial, levantando a taça em 1958, 1962 e 1970. Também foi o mais jovem campeão da história das Copas, aos 17 anos, e o mais novo a marcar em uma decisão do torneio.

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Pelo Santos, construiu uma trajetória igualmente marcante. Foram seis títulos brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Em 1959, marcou 127 gols em uma única temporada. No Campeonato Paulista, terminou como artilheiro 11 vezes, sendo nove de forma consecutiva, entre 1957 e 1965.

Pelo Santos, construiu uma trajetória igualmente marcante. Foram seis títulos brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Em 1959, marcou 127 gols em uma única temporada. No Campeonato Paulista, terminou como artilheiro 11 vezes, sendo nove de forma consecutiva, entre 1957 e 1965.

Os números, porém, não explicam sozinhos o tamanho do jogador. Ele era completo: usava os dois pés, finalizava de diferentes maneiras, tinha excelente jogo aéreo, velocidade e força física.

Um ídolo além do futebol



A dimensão internacional de Pelé também foi construída durante as excursões do Santos. Em 1969, uma viagem do clube pela Nigéria ficou marcada por um episódio que se tornou símbolo da influência do Rei. Em meio à guerra civil que atingia o país, as duas facções envolvidas concordaram com um cessar-fogo de 48 horas para que a população pudesse assistir à partida do Peixe em Benin.



O brasileiro também recebeu homenagens de diferentes instituições. Foi eleito Cidadão do Mundo pela ONU em 1977, embaixador da Boa Vontade da UNESCO em 1993 e apareceu na lista da revista "Time" entre as 100 pessoas mais importantes do século XX, em 1999. No mesmo ano, recebeu o reconhecimento de Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato