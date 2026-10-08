Lescano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Botafogo, no Nilton SantosMatheus Lima / Vasco
“Eu me sinto muito bem. A adaptação é muito por causa do grupo, que me integrou rápido, me fez sentir o que era o clube. A pausa no calendário também foi muito importante para que eu pudesse conhecer o elenco”, disse o argentino, depois do triunfo sobre o Glorioso.
“Os gringos também me ajudaram. Fui bem recebido por todos, mas tem jogadores argentinos, colombianos, uruguaios. Isso torna tudo mais fácil”, complementou.
Antes de abrir o placar no clássico, Lescano já havia marcado na goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, de pênalti, em São Januário. Com um estilo mais cadenciado, o meia-atacante foi um dos destaques do Cruz-Maltino diante do Alvinegro. Ao todo, atuou por 65 minutos, acumulou 50 ações com a bola e 94% de aproveitamento nos passes, sendo um deles decisivo. Os dados são do ‘Sofascore’.
Situação no Campeonato Brasileiro
“Estou muito contente. Sabíamos que seria uma partida muito difícil. Fizemos um grande jogo. Era muito importante vencer para mirar um pouco mais acima na tabela”, avaliou Lescano.
Os jogos que restam ao Vasco
. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Boca Juniors x Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana
. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana
. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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