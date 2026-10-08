Lescano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Botafogo, no Nilton Santos - Matheus Lima / Vasco

Lescano comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Botafogo, no Nilton SantosMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/10/2026 07:30 | Atualizado 08/10/2026 11:01

Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Vasco respirou aliviado, chegou a 34 pontos e subiu para a 14ª posição. Agora, são três de vantagem sobre o Internacional, que abre a zona de rebaixamento.



“Estou muito contente. Sabíamos que seria uma partida muito difícil. Fizemos um grande jogo. Era muito importante vencer para mirar um pouco mais acima na tabela”, avaliou Lescano.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino será contra o Remo, no sábado (10). A bola vai rolar às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Vasco

. Chapecoense x Vasco (a definir) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Boca Juniors x Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana

. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro