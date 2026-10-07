Promessa no setor ofensivo vascaíno, Yan Falcão é uma das atrações para o "Clássico dos Milhões" válido pela Copa do Brasil sub-20. Flamengo e Vasco se enfrentam na próxima quinta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em duelo da segunda fase.
O Cruz-Maltino chega embalado por vitórias recentes no Estadual e pelo título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20 sobre o Palmeiras. No torneio nacional, a equipe perdeu o primeiro embate da decisão por 1 a 0, em São Januário, mas reagiu e venceu fora de casa pelo placar de 2 a 0.
Aos 18 anos, o jovem assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o clube, válido até julho de 2029. O acordo estabelece multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões na cotação atual) para o mercado exterior.
Natural de Caxias, no Maranhão, Yan Falcão chegou ao Vasco em 2024 após passagem pelo Ibrachina, equipe paulista reconhecida pela revelação de atletas. Inicialmente integrado ao sub-16, o atacante manteve evolução constante na avaliação interna e se consolidou como uma das principais promessas da base vascaína.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo
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