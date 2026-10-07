Yan Falcão em ação pelo Vasco - Arquivo pessoal / Instagram

Yan Falcão em ação pelo VascoArquivo pessoal / Instagram

Publicado 07/10/2026 18:03 | Atualizado 07/10/2026 18:14

Promessa no setor ofensivo vascaíno, Yan Falcão é uma das atrações para o "Clássico dos Milhões" válido pela Copa do Brasil sub-20. Flamengo Vasco se enfrentam na próxima quinta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em duelo da segunda fase.

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A disputa ocorre em jogo único, sem partida de volta. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis.

A disputa ocorre em jogo único, sem partida de volta. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis.

O Cruz-Maltino chega embalado por vitórias recentes no Estadual e pelo título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20 sobre o Palmeiras. No torneio nacional, a equipe perdeu o primeiro embate da decisão por 1 a 0, em São Januário, mas reagiu e venceu fora de casa pelo placar de 2 a 0.

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De olho em novas conquistas, o grupo agora foca na Copa do Brasil. Um dos destaques do elenco, o atacante Yan Falcão projetou o confronto. De olho em novas conquistas, o grupo agora foca na Copa do Brasil. Um dos destaques do elenco, o atacante Yan Falcão projetou o confronto.

"Sabemos que clássico é sempre decidido no detalhe. Estamos realizando uma temporada maravilhosa e buscaremos a vitória na quinta-feira do início ao fim da partida", afirmou.

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Aos 18 anos, o jovem assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o clube, válido até julho de 2029. O acordo estabelece multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões na cotação atual) para o mercado exterior. Aos 18 anos, o jovem assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o clube, válido até julho de 2029. O acordo estabelece multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões na cotação atual) para o mercado exterior.

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Natural de Caxias, no Maranhão, Yan Falcão chegou ao Vasco em 2024 após passagem pelo Ibrachina, equipe paulista reconhecida pela revelação de atletas. Inicialmente integrado ao sub-16, o atacante manteve evolução constante na avaliação interna e se consolidou como uma das principais promessas da base vascaína.

Natural de Caxias, no Maranhão, Yan Falcão chegou ao Vasco em 2024 após passagem pelo Ibrachina, equipe paulista reconhecida pela revelação de atletas. Inicialmente integrado ao sub-16, o atacante manteve evolução constante na avaliação interna e se consolidou como uma das principais promessas da base vascaína.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo