Vasco deseja usar o Maracanã no jogo contra o Boca Junior - Daniel Brasil / Maracanã

Vasco deseja usar o Maracanã no jogo contra o Boca JuniorDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 06/10/2026 19:21

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) indeferiu, nesta terça-feira (6), o pedido do Vasco para jogar contra o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, em 20 de outubro, pela semifinal da Sul-Americana. Na decisão, o desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita, da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, alegou que não há elementos suficientes para a concessionária disponibilizar o estádio. A informação é do "ge".

O Vasco tentava reverter a decisão de primeira instância da 2ª Vara Cível da Capital, que havia negado a tutela de urgência contra o Consórcio Fla-Flu, responsável por administrar o Maracanã. O Cruz-Maltino recebeu vetos de Flamengo e Fluminense, antes de levar o caso para a Justiça. A dupla alega que o gramado não tem condições de receber jogos com menos de 48 horas de recuperação.

Na decisão, o desembargador reitera que a discussão envolve uma controvérsia de alta complexidade fático-probatória sobre a real viabilidade da realização do jogo no Maracanã, especialmente em relação às condições do gramado, ao calendário de utilização do estádio e às condições operacionais apresentadas pela concessionária. O Vasco, por outro lado, diz que houve aplicação seletiva dos critérios.

O Vasco entrou com recurso na Justiça , na última segunda-feira (5), para mandar o duelo com o Boca Juniors no Maracanã. O Cruz-Maltino conta com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), que recomendou ao Consórcio Fla-Flu que o jogo aconteça no local, tanto pela importância quanto pela questão da segurança pública.

Em nota, o órgão ressaltou que as condições do campo não deve ser um impeditivo, uma vez que o estádio recebeu dois confrontos em um intervalo de 48 horas (cada) em algumas oportunidades ao longo deste ano. A concessionária liderada por Flamengo e Fluminense, por sua vez, pressionam para a partida ser realizada em São Januário ou Nilton Santos.

O Vasco tem até o próximo sábado (10) para informar a Conmebol sobre o palco da partida. O clube fez uma sondagem para mandar o jogo no Mané Garrincha ou Arena da Amazônia, mas voltou atrás e informou a entidade sul-americana que vai mandar o jogo no Rio de Janeiro. O estádio, no entanto, segue indefinido. A partida de ida será realizada no dia 13, em Buenos Aires, e a volta em 20, no Rio.