Com 175 votos a favor, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a venda de 90% da SAF para o empresário Marcos Lamacchia - Reprodução / Vasco TV

Com 175 votos a favor, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a venda de 90% da SAF para o empresário Marcos LamacchiaReprodução / Vasco TV

Publicado 07/10/2026 07:47

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, na noite desta terça-feira (6), a venda de 90% da SAF para a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., do empresário Marcos Lamacchia . A votação aconteceu na Sede Náutica da Lagoa, Zona Sul do Rio, e torcedores fizeram a festa no lado de fora do prédio. Do total de 204 votos, 175 foram pela aprovação. Houve 26 contra, além de três abstenções.

O processo, no entanto, não está concluído. Para concretizar a transação, resta a votação entre os sócios do clube na Assembleia Geral Extraordinária, prevista para 23 de outubro.

Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.

'Uma realização'

Após a votação, o presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou que Lamacchia está muito empenhado no processo. "Ele, em tão pouco tempo, tem um apreço, um desejo de ver o Vasco no seu devido lugar. Converso bastante e falo que a gente nunca vai prometer títulos, porque o futebol tem muitas coisas que são incontroláveis. Mas é, para mim, uma realização, porque acho que era o compromisso mais difícil, até mais do que construir o estádio. Era o compromisso de não causar mais dívidas e pagar as dívidas", disse.

Pedrinho destacou, ainda, a credibilidade de Lamacchia e a estrutura do seu grupo para seguir com o negócio. "A gente teve a oportunidade de encontrar um parceiro que tem uma credibilidade muito grande, que tem um dinheiro praticamente infinito no Brasil, CNPJ no Brasil e muito além disso."

O mandatário e ex-jogador também agradeceu aos integrantes da diretoria pelo passo importante rumo à venda da SAF. "Dentro de tudo que nós passamos, eu em particular em nome do grupo, agradeço a todos os VPs, conselheiros, beneméritos... Alan Belaciano [presidente da AGE], Christiano [membro do Conselho de Administração], o Marcelo Tangerina [VP da SAF], o Felipe [diretor técnico], todas as pessoas que estiveram do meu lado. Mas nunca imaginei que a gente fosse conseguir esse objetivo com tanta precisão. Pagar as dívidas do Vasco, para mim... As pessoas não entendem o valor disso para a instituição", concluiu.