O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Andrés Gómez, mas terá novidades à disposição.
Um dos destaques do Vasco desde o ano passado, Andrés Gómez cumpre suspensão automática por causa de cartão amarelo. O atacante colombiano estava servindo a seleção colombiana e atuou na vitória contra o Peru, nesta última terça-feira (6), por 2 a 0.
Por outro lado, a equipe tem o retorno de Tchê Tchê. O meio-campista estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido durante a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. O atacante português Nuno Moreira é outra novidade para o duelo.
Recém-contratado, Gabriel Pereira estará à disposição e poderá fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina. O zagueiro, que vestia a camisa do Copenhagen, da Dinamarca, foi oficializado pelo Cruz-Maltino no início de setembro e assinou vínculo por empréstimo até meados do ano que vem. O acordo prevê uma opção de compra até dezembro de 2030.
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