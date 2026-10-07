Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

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Marcus Vinicius Balbino
O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Andrés Gómez, mas terá novidades à disposição.
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Um dos destaques do Vasco desde o ano passado, Andrés Gómez cumpre suspensão automática por causa de cartão amarelo. O atacante colombiano estava servindo a seleção colombiana e atuou na vitória contra o Peru, nesta última terça-feira (6), por 2 a 0.
Além de Andrés Gómez, Brenner e Cuesta seguem como desfalques. O zagueiro está se recuperando de dores no quadril esquerdo e não participou de todos os treinamentos com bola nesta Data Fifa. Já o atacante sofreu uma lesão ligamentar e no tendão do pé esquerdo no jogo contra o Bahia, em agosto.
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Por outro lado, a equipe tem o retorno de Tchê Tchê. O meio-campista estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido durante a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. O atacante português Nuno Moreira é outra novidade para o duelo.
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Expectativa por primeira oportunidade

Recém-contratado, Gabriel Pereira estará à disposição e poderá fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina. O zagueiro, que vestia a camisa do Copenhagen, da Dinamarca, foi oficializado pelo Cruz-Maltino no início de setembro e assinou vínculo por empréstimo até meados do ano que vem. O acordo prevê uma opção de compra até dezembro de 2030.
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Goleiros:
- Fuzato
- Léo Jardim
- Pablo
Defensores:
- Cuiabano
- Gabriel
- Lucas Freitas
- Lucas Piton
- Paulo Henrique
- Puma Rodríguez
- Robert Renan
- Saldivia
Meio-campistas:
- Jair
- Lescano
- Ramon Rique
- Sosa
- Thiago Mendes
- Tchê Tchê
- Nuno Moreira
Atacantes:
- Adson
- Bruno Duarte
- Colidio
- David
- Marino
- Spinelli
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza
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Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
Bruno Duarte (esq.) cruzou na medida para Alan Lescano (dir.) abrir o placar no Nilton Santos