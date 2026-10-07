Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 07/10/2026 18:18

Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Andrés Gómez, mas terá novidades à disposição. divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Andrés Gómez, mas terá novidades à disposição.

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Um dos destaques do Vasco desde o ano passado, Andrés Gómez cumpre suspensão automática por causa de cartão amarelo. O atacante colombiano estava servindo a seleção colombiana e atuou na vitória contra o Peru, nesta última terça-feira (6), por 2 a 0.

O zagueiro está se recuperando de dores no quadril esquerdo e não participou de todos os treinamentos com bola nesta Data Fifa. Já o atacante sofreu uma lesão ligamentar e no tendão do pé esquerdo no jogo contra o Bahia, em agosto. Além de Andrés Gómez, Brenner e Cuesta seguem como desfalques.e não participou de todos os treinamentos com bola nesta Data Fifa. Já o atacanteno jogo contra o Bahia, em agosto.

Por outro lado, a equipe tem o retorno de Tchê Tchê. O meio-campista estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido durante a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. O atacante português Nuno Moreira é outra novidade para o duelo.

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Expectativa por primeira oportunidade

Recém-contratado, Gabriel Pereira estará à disposição e poderá fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina. O zagueiro, que vestia a camisa do Copenhagen, da Dinamarca, foi oficializado pelo Cruz-Maltino no início de setembro e assinou vínculo por empréstimo até meados do ano que vem. O acordo prevê uma opção de compra até dezembro de 2030.

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Relacionados do Vasco

Goleiros:

- Fuzato

- Léo Jardim

- Pablo



Defensores:

- Cuiabano

- Gabriel

- Lucas Freitas

- Lucas Piton

- Paulo Henrique

- Puma Rodríguez

- Robert Renan

- Saldivia



Meio-campistas:

- Jair

- Lescano

- Ramon Rique

- Sosa

- Thiago Mendes

- Tchê Tchê

- Nuno Moreira

Atacantes:

- Adson

- Bruno Duarte

- Colidio

- David

- Marino

- Spinelli

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza