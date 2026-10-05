Carlos Cuesta atuando com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco
Cuesta deve desfalcar Vasco em clássico com Botafogo após Data FIfa
Sem atuar desde antes da paralisação por um desconforto no quadril, zagueiro colombiano segue em processo de transição física
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Boca aceita qualquer estádio contra o Vasco, mas admite preocupação
Clube argentino diz prezar pela segurança da torcida visitante no Rio, independente do palco escolhido para o duelo da Sul-Americana
Vasco tem nova derrota na Justiça para jogar no Maracanã contra o Boca
Diretoria vê tempo cada vez menor para conseguir decisão favorável sobre o estádio e segue em busca de solução para São Januário
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Leonel Flores, ponta-direita de 19 anos, é uma das principais joias do rival do Cruz-Maltino na semifinal da Sul-Americana
Colidio critica regra que o impede de jogar a Sul-Americana pelo Vasco
Atacante argentino, que será desfalque contra o Boca Juniors, também avalia os estádios onde a partida pode acontecer no Rio
Justiça nega liberação do Maracanã para Vasco x Boca Juniors
Decisão aponta que obrigar a realização da partida no estádio representaria uma intervenção direta na gestão e no planejamento operacional
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