Carlos Cuesta atuando com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta atuando com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 05/10/2026 18:15

Vasco no clássico com o Botafogo, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, primeira partida após a pausa no calendário para a Data Fifa. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, ainda trata lesão no quadril e não deve estar disponível para defender ono clássico com o Botafogo, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, primeira partida após a pausa no calendário para a Data Fifa.

O atleta está sem jogar desde o dia 15 de setembro por conta do incomôdo. De lá para cá, não foi relacionado para as últimas duas partidas antes da parada, no 2 a 0 contra o Santa Fe pela Sul-Americana, e na goleada por 5 a 0 contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro.

Desde sua saída, o zagueiro chileno, de 24 anos, Saldivia começou a ter boas atuações e conquistar o seu espaço na defesa cruz-maltina. O defensor tem reconquistado os torcedores, após começo inseguro e marcado por vaias.

Mas mesmo com o aumento no nível do seu concorrente, Cuesta ainda deve ser cotado para retornar ao time titular, dada sua importância para o sistema defensivo do Vasco antes da lesão. A comissão técnica do treinador Pedro Emanuel espera ter o jogador à disposição na partida seguinte, contra o Remo, em São Januário, no próximo sábado (10), também pelo Brasileirão.

Cenário atual do Vasco

Após o retorno o fim da Data Fifa, o Vasco se aproxima do momento mais decisivo da temporada. Atualmente o Cruz-Maltino está na semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors, marcada para os dias 13 de outubro, na La Bomboneira, e 20, no Rio, ainda sem local definido. As duas partidas serão às 21h30 (de Brasília).

Além disso, o clube vai enfrentar o Palmeiras nas semifinais da Copa do Brasil, vislumbrando retornar a uma final nacional depois do vice-campeonato do ano passado, para o Corinthians, com um 2 a 1 no agregado. O jogo de ida será no Nubank Parque, às 16h (de Brasília), enquanto a volta será em São Januário, às 17h (de Brasília).

Por fim, o cenário mais complicado é o do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco ocupa o 16° lugar, apenas dois pontos à frente do Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento, e segue na luta para se manter na primeira divisão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo

